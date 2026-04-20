A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, bu hafta uygun fiyata 50 inçlik QLED televizyon satacağını açıkladı. Ürünün fiyatı normalden 7 bin TL daha ucuz.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir mağazalar, telefonlardan televizyonlara kadar her hafta düzenli olarak teknolojik ürünleri mağazalarına getiriyordu. A101 de bu konuda öne çıkan firmalardan biriydi. Şimdi ise A101'e bu hafta gelecek teknolojik ürünler belli oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

A101, bu hafta “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında özellikle evine yeni bir televizyon almak isteyenleri mutlu edecek bir hamle yapacak. Öyle ki A101’de bu hafta uygun fiyatlı bir Samsung televizyonun satıldığını göreceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

A101’e gelecek 50 inç QLED 4K televizyonun fiyatı ve özellikleri

50 inç

Q4 yapay zekâ işlemcisi

4K

QLED

One UI Tizen

HDR10

3x HDMI

Fiyat: 28.999 TL

Uygun fiyata erişebileceğiniz 50 inçlik QLED teknolojili ve yapay zekâ destekli bu televizyon, 23 Nisan Perşembe itibarıyla A101’den erişilebilir olacak. Cihazın normalde 36 bin TL’ye varan fiyatı var. Bu yüzden A101’deki 28.999 TL’lik fırsat gerçekten çok iyi.