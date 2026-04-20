Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir mağazalar, telefonlardan televizyonlara kadar her hafta düzenli olarak teknolojik ürünleri mağazalarına getiriyordu. A101 de bu konuda öne çıkan firmalardan biriydi. Şimdi ise A101'e bu hafta gelecek teknolojik ürünler belli oldu.
A101, bu hafta “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında özellikle evine yeni bir televizyon almak isteyenleri mutlu edecek bir hamle yapacak. Öyle ki A101’de bu hafta uygun fiyatlı bir Samsung televizyonun satıldığını göreceğiz.
A101’e gelecek 50 inç QLED 4K televizyonun fiyatı ve özellikleri
- 50 inç
- Q4 yapay zekâ işlemcisi
- 4K
- QLED
- One UI Tizen
- HDR10
- 3x HDMI
- Fiyat: 28.999 TL
Uygun fiyata erişebileceğiniz 50 inçlik QLED teknolojili ve yapay zekâ destekli bu televizyon, 23 Nisan Perşembe itibarıyla A101’den erişilebilir olacak. Cihazın normalde 36 bin TL’ye varan fiyatı var. Bu yüzden A101’deki 28.999 TL’lik fırsat gerçekten çok iyi.