Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen karakterlerinden olan Doctor Strange önümüzdeki yıllarda yeni bir filmle seyirci karşısına çıkacak. İşte Endgame sonrası neredeyse her şeyin değiştiği yeni dünyada geçen Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filminde seyircileri bekleyen tüm teorileri derledik.

Marvel Sinematik Evreni’nde Benedict Cumberbatch’in başarılı performansı ile hayat bulan Doctor Strange karakteri, 2022 yılında ikince solo filmi ile geri dönüyor. 2Avengers Endgame filminde ölümden dönen, taşı Thanos’a vererek herkesi şok eden ama daha sonra yapılan büyük savaşta önemli rol oynayan Doctor Strange'in macerası nasıl devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Ancak film hakkında ortaya atılan bazı heyecan verici iddialar var.

Endgame filmi ile Marvel Sinematik Evreni neredeyse tepetaklak oldu; ölenler, dağılanlar, yeni doğanlar, yaşlananlar derken bildiğimiz evren epey değişti. Bu nedenle Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filmi, tüm Marvel hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor ve yeni film ile ilgili teoriler havada uçuşuyor. Sizin için Doctor Strange 2 filmi ile ilgili duyunca bile şok olacağınız teorileri anlattık.

Scarlet Witch'in intikam arzusu X-Men'i MCU'ya getirecek:

Scarlet Witch karakterinin yeni Doctor Strange filminde olacağı zaten daha önce Disney tarafından açıklanmıştı. Disney+ dijital izleme platformunda yayınlanacak WandaVision isimli mini dizide Scarlet Witch karakterini ve Endgame filminde ölen sevgilisi Vision karakterini çarpık bir gerçeklik içinde göreceğiz.

Dizide Scarlet Witch’in sahip olduğu güçler o kadar garip ki bu çarpık gerçeklik bir kabus, düşmanın kötü düşleri ya da evren dışında bir yer olabilir. Gördüğümüz çarpık gerçeklik bir alternatif evren olabilir ve Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filminde belki X-Men ekibinin de dahil olduğu bir hikaye yaratılabilir.

Endgame filminde ölen Vision karakterinin ölümünden dolayı Doctor Strange’i suçlayan Scarlet Witch, yeni Doctor Strange filminde bu iddiasının peşinden giderek intikam almaya çalışabilir.

Doctor Strange 2’nin kötü adamı Loki olabilir:

Avengers Infinity War filmine kadar Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü kötü karakterlerinden biri olan Thor'un kardeşi Loki, güç taşlarından birini korumaya çalışırken Thanos tarafından öldürülmüş, Marvel hayranlarının gönlünü kazanmıştı.

Fakat Endgame filminde gördüğümüz çoklu evrenlerde Loki’nin yeniden kötü olduğu zamanları görmüş ve güç taşı ile kaçtığı sahnelere tanık olmuştuk. Elbette Loki’nin ne kadar hilebaz bir karakter olduğunu bilen hayranlar bu sahneleri yeniden görünce öldürülme olayına şüpheli gözle bakmaya başlamışlardı.

Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Loki’nin Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filminde, yeniden bir kötü karakter olarak ortaya çıkacağı ihtimali güçleniyor. Belki Loki hiç öldürülmedi, yine bir dümen çevirdi ve bir şekilde çoklu evrenlerden birinde saklanarak olayların bitmesini bekledi. Neden olmasın?

Thanos haklı mıydı?

Tüm Marvel hayranları tarafından Avengers: Infinity War filmi sonrası sorulan bir soruydu: Thanos haklı mıydı? Bu soru pek çok forumda, panelde, sosyal medya gruplarında tartışıldı. Elbette, bu sorunun cevabı her hayran için farklı olabilir fakat In the Multiverse of Madness filmi ve bu soru ile ilgili ilginç bir teori var.

Doctor Strange'in akıl hocası olan Ancient One, Professor Hulk'a sonsuzluk taşlarını yerlerinden uzaklaştırmanın her şeyi mahvedebileceğini söylemişti. Teoriye göre Thanos da tıpkı Ancient One gibi bu bilgiye hakimdi. Bu nedenle Infinity War'da amacını gerçekleştirdikten sonra elindeki taşları yok etti. Böylece başkası taşları kullanamayacaktı. Doctor Strange 2 filminde Thanos'un amacına ilişkin "onu daha iyimser gösterecek" sahneler izleyebiliriz.

Her şeyin sorumlusu Avengers ekibi mi?

Avengers Endgame filminde Ancient One, Akıllı Hulk’a güç taşlarıyla oynamanın her şeyin sonunu getireceğini ve bu nedenle işleri bittikten sonra taşları yeniden "doğru yerlere koymaları gerektiğini" söylemişti. Bu öğüdü dinlemeyen Avengers ekibi taşları topladı. Thanos yok edildikten, dünya eski haline geri getirildikten sonra güç taşlarını tek tek bulundukları doğru zamana yerleştirdi. Fakat tüm taşlar gerçekten doğru zaman ve mekanda mı?

Captain America, aldığı güç taşı ile var olan gerçekliği bozdu ve kendi zamanında kalarak alternatif bir gerçeklik oluşmasına neden oldu. Zaman taşı bambaşka olaylara sebep oldu. Tüm bu karmaşa ve zaman dengesizliklerine neden olan Avengers ekibinin Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filminde günah çıkaracağı düşünülüyor.

Dormammu geri mi dönüyor?

Doctor Strange ile defalarca girdiği mücadelelerden yorgun düşen ve sonunda bir daha dünyaya saldırmama sözü veren boyutlar arası, boyutlardan üstün, Marvel dünyasının en kötü karakterlerinden olan Dormammu, Doctor Strange 2'de geri dönebilir. Doctor Strange karakterinin dünyasına özel kötü bir karakteri yeniden görmek tüm hayranlar için heyecan verici olabilir. Endgame sonrası Marvel için ise beklenen bir yenilik olacaktır.

Bugüne kadar hiç görmediğimiz bir karakter olan Nightmare (Kabus) geliyor:

İlk Doctor Strange filminin yönetmeni Scott Derrickson, o zamanlar henüz bir ihtimal olarak görülen ikinci filmde, kötü karakter olarak mutlaka Nightmare karakterinin olmasını istemişti. Zor da olsa bu isteğini kabul ettiren Derrickson, In the Multiverse of Madness filminde yönetmen koltuğunda oturmayacak ama filmin yapımcılarından biri olacak.

Scott Derrickson’ın yapımcılardan biri olarak hala Doctor Strange 2 filminde yer alıyor olması, Nightmare karakterini görecek olma ihtimalimizi güçlendiriyor. Zaten filmde Scarlet Witch karakterinin çarpık gerçeklik dünyasını göreceksek, Nightmare karakterinin de mutlaka bir şekilde hikayeye dahil olması gerekiyor.

Çünkü Nightmare karakteri rüya dünyasının lordu olarak kabul ediliyor. Nerede bir kabus, kötü düş, uyanılamayan karabasanlar varsa altından Nightmare çıkıyor. Karakterin In the Multiverse of Madness filminde olması demek, Scarlet Witch’in başına neler geldiğini anlayacağız demek oluyor.

Beklenmedik bir kötü: Doctor Doom

Disney, 20th Century Fox’u satın aldıktan sonra Marvel’ın sevilen karakterleri Fantastik Dörtlü ve o evrendeki kötü karakterlerin hakları yeniden evine döndü. Bu demek oluyor ki, artık Doctor Doom gibi güçlü ve dramatik geçmişi bulunan kötü karakterleri sevdiğimiz kahramanlarla beraber izleyebileceğiz.

Marvel çizgi roman dünyasında Doctor Strange ve Doctor Doom karakterlerinin yeni bir hikayede karşı karşıya gelmeleri bekleniyor. Bu karşılaşma sonrası Marvel Sinematik Evreni’nin de kapılarının Doctor Doom’a açılacağı düşünülüyor. Hatta Doctor Doom, In the Multiverse of Madness filminde daha önce olan biten her şeyin gizli suçlusu bile ilan edilebilir.

Sizin için Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness filminde karşılaşma şansımız olan tüm teorileri anlattık. Bazılarını yalnızca düşünmesi bile heyecan verici olan teoriler hakkındaki fikirlerinizi ve yeni film ile ilgili sizin teorilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.