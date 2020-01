Doctor Strange'in yönetmeni Scott Derrickson, Marvel hayranlarının merakla beklediği Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin yönetmenliğinden ayrıldığını duyurdu. Derickson ayrılığın sebebini "fikir ayrılıkları" olarak açıkladı.

Marvel'ın sevilen karakteri Doctor Strange'in 2016 yılında vizyona giren filminin devamı olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan hayranları üzecek bir haber geldi. İlk filmin yönetmenliğini yapan Scott Derrickson'ın devam filminde yer almayacağı açıklandı.

Derrickson, ayrılığın karşılıklı ve dostane şekilde gerçekleştirdiğini ve sorunun ana kaynağının yaratıcı süreçteki fikir ayrılıkları olduğunu söyledi. Marvel da haberi doğrulayarak, "Marvel Studios ve Scott Derrickson, yaratıcı farklılıklardan dolayı 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness için yollarını dostane bir şekilde ayrıldı" açıklamasını yaptı. Derrickson'ın Doctor Strange'in devam filmi için baş yapımcı rolünü üstleneceği belirtildi.

Derrickson'un yönetmenlik koltuğunu bırakmasının ardından, yerine kimin geçeceği şimdilik bilinmiyor. Filmin gecikeceğine dair herhangi bir açıklama da henüz gelmedi. 2016 yılında vizyona ve Derrickson'un yönettiği Doctor Strange filmi, dünya çapında yaklaşık 680 milyon dolar hasılat elde ederek büyük başarı yakalamıştı. Devam filminde Benedict Cumberbatch'ın yeniden Strange olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Scarlet Witch'i canlandıran Elizabeth Olsen'in de filmde yer alması bekleniyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın daha önce Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk korku temalı film olacağı açıklanmıştı. 'The Exorcism of Emily Rose', 'Sinister' ve 'Deliver Us From Evil' gibi başarılı korku filmlerine imza atan Scott Derrickson'ın, yeni Doctor Strange filmini yönetecek olması umut verici bir gelişmeydi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın 7 Mayıs 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.