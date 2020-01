İlk üç aşaması Spider-Man: Far From Home ile sona eren Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü aşaması da bazı büyük filmlere ev sahipliği yapacak. Görünüşe göre bu filmlerden bir tanesinde hiç beklemediğimiz bir süper kahraman da boy gösterecek.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) ilk üç aşamasında birçok kahramanın bir araya geldiği filmler Captain America: Civil War haricinde Avengers filmleri oldu. Evrenin dördüncü aşamasında da buna benzer iki büyük film yer alacak. Özellikle bunlardan bir tanesi karmaşıklığı ve hikâyeyle olan bağlantıları sebebiyle öne çıkıyor ki görünüşe göre Marvel, bu filme bir süper kahraman daha eklemeyi düşünüyor.

Dördüncü aşamanın büyük filmleri

Kasım ayında vizyondaki yerini alacak olan Eternals, Endgame’den sonra devasa oyuncu kadrosuna sahip ilk film olacak. Burada yer alan oyuncular, daha sonra farklı MCU filmlerinde de boy gösterecek.

Olağanüstü bir ekibe sahip olacak olan bir diğer filmse Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak. Kevin Feige, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada ikinci Doctor Strange filminin tahmin edemeyeceğimiz bir süper kahramana ev sahipliği yapacağını ifade etmiş ve konu üzerine daha fazla detaylı bilgi de vermemişti. Bundan önce ise Marvel, Loki ve WandaVision’ın da filmle bağlantılı olacağını söylemişti.

Tüm bunlara ek olarak son zamanlarda ortaya çıkan haberlerde Deadpool, Wolverine, Namor, Brother Voodoo ve Miss America’nın da seyirci karşısına çıkacağı iddia edilmişti. Nightmare’in ise filmin kötü karakteri olacağına dair söylentiler bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni bir söylenti haberi daha ortaya çıktı. The Illuminerdi’de yer alan habere göre hayranların ilk Doctor Strange filminde görmeyi beklediği Clea, ikinci filmde Doctor Strange’in müteffikleri arasındaki yerini alacak. Ayrıca Clea’nın rolünün beklenenden daha kilit bir noktada olacağına dair de bazı iddialar bulunuyor. Tüm bunlar ve daha fazlası, filmin vizyon tarihi olan Mayıs 2021 yaklaştıkça daha da netleşecektir.