Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasının başlamasına çok az bir süre kala, yeni dönemle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Marvel Studios, Galactus’un kadın versiyonunu yapmayı düşünüyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), Captain America ve Iron Man sonrası döneme hazırlanıyor. Mayıs ayında Black Widow filmi ile başlayacak olan dördüncü evre, Eternals gibi yeni kozmik varlıklara ev sahipliği yapacak. Bugün ortaya çıkan bazı iddialar, Eternity ve Death evreninin en temel varlıklarından Galactus’u beyazperde izleyebileceğimize işaret ediyor. Çizgi romanlarda erkek olarak tasvir edilen ünlü karakter, MCU’da kadın olarak karşımıza çıkabilir.

Geçtiğimiz yıl Disney, 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Stüdyo böylece X-Men, Fantastic Four ve Galactus karakterlerin fikri mülkiyet haklarını da ele geçirmişti. Devasa bir kozmik varlık olan Galactus, evreni baştan başa dolaşan ve gittiği gezegenlerin bütün kaynaklarını sömüren bir karakter. Hatta Galactus’un gezegen bulmak için kullandığı hizmetkarı Silver Surfer’ı orijinal Fantastic Four serisinin ikinci filmi Rise of the Silver Surfer’da görmüştük.

Silver Surfer, Galactus'un en önemli hizmetkarları arasında yer alıyor

Marvel Studios, bir süredir Galactus’u dördüncü aşamanın bir parçası yapmak için çalışıyor. Konuya ilişkin daha önceki haberlerde, bu karakter için Liam Neeson’ın düşünüldüğü yazılmıştı. Fakat bugün stüdyoya yakın kaynakların aktardığı bilgiler, Galactus’un beklendiği gibi erkek değil, kadın olarak karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Son dönemde kadın karakterlere büyük bir ağırlık veren Marvel, Galactus ile bu çizgisini sürdürmek istiyor olabilir.

Bununla birlikte, MCU’nun yeni evresindeki büyük kötümüz Galactus olacaksa, muhtemelen onu kısa vadede görmeyeceğiz. Zira bir önceki büyük kötümüz olan Thanos’u beyaz perdede savaşırken görmek için 10 yıl boyunca beklemek zorunda kalmıştık. Lady Galactus’un kim tarafından canlandırılacağını ve ne zaman karşımıza çıkacağını henüz bilmiyoruz; ancak konuya ilişkin detayların yakın zamanda ortaya çıkacağını umuyoruz.