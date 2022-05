Bu cuma günü vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bugün düzenlenen galada ilk kez eleştirmenlere gösterildi. Peki eleştirmenler film için hangi yorumlarda bulundu?

Marvel Sinematik Evreni’nin Spider-Man: No Way Home ile başlattığı çoklu evreni bir sonraki evreye taşıyacak filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor. Peki Marvel hayranları bu filmden istediğini alabilecek mi? İşte bu sorunun cevabı, filmin galasına katılan eleştirmenler tarafından verildi.

Galada filmin ilk gösterimini izleme şansı bulan eleştirmenler, genellikle tek bir ortak noktada buluştu: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bugüne kadarki en farklı Marvel filmi oldu ve bu farklılık, izleyiciye pozitif olarak yansıdı. Gelin, eleştirmenlerin açıklamalarına bakalım.

Eleştirmenler, Doctor Strange in the Multiverse of Madness için ne diyor?

“En garip, en büyük Marvel filmi”

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness, şimdiye kadarki en tuhaf, en iç kaldıran Marvel filmi. Kısmen bilerek, büyük oranda kopuk, bu yüzden her anlamda iyi değil ama korku ve özellikle Wanda inanılmaz derecede iyi. Artı vay vay.. Ne büyük sürprizler.”

“Elizabeth Olsen işi bitirmiş”

“DoctorStrange son derece eğlenceli sekanslar, karakter odaklı ağırlık ve sürekli değişen, yoğun görsellerle dolu. Xochitl Gomez bir sahne hırsızı. Elizabeth Olsen işi bitirmiş. Benedict Cumberbatch süper. Yeni Başlayanlar İçin Korku için iyi bir giriş noktası. Raimi imzalı.”

“Marvel’ın en korkunç ve şiddetli filmi”

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness, muazzam aksiyon sahneleri ve Elizabeth Olsen'in muazzam performansıyla akıllara durgunluk veriyor. Kesinlikle korku içine dalıyor. Marvel'ın bugüne kadarki en korkunç ve en şiddetli(!) filmi.”

“%100 Sam Raimi filmi”

“Doctor Strange tamamen çılgın ve delice. %100 Sam Raimi filmi (ki bu çok takdir ediliyor), şimdiye kadarki en korkunç MCU girişi. Mümkün olduğunca az şey bilerek gidin. Çoklu evrene yolculuğunuz çok daha keyifli olacak.”

“Eğlenceli ve karanlık bir yolculuk”

“Multiverse Of Madness zaman zaman dağınık ve elden geçirilmemişti. Ancak, aynı zamanda eğlenceli ve karanlık bir yolculuk. Bu filmde gerçek olduğuna inanamadığım şeyler var (mümkün olan en iyi şekilde). Xochitl Gomez, MCU'daki ilk çıkışında iyi ama keşke America'nın daha dinamik bir rolü olsaydı.”

“Marvel korku filmi yaptı”

“MARVEL BİR KORKU FİLMİ YAPTI! Garip, korkutucu ve "Multiverse of Madness (Çılgınlığın Çoklu Evreni)" unvanını alıyor. Bu filmin yeterince Sam Raimi gibi hissettirmeyeceğini düşünüyorsanız, korkmayın! Daha fazla Sam Raimi MCU filmi hayal edemiyorum. Benim tür seven kalbim şu anda patlıyor.”

“Karanlık ve çılgınca yaratıcı bir yapım”

“Peki! Marvel hayranları sonunda korku filmlerine kavuştu. Doctor Strange in the Multiverse Of Madness, Sam Raimi'nin çarpık ve parlak zihninden karanlık ve çılgınca yaratıcı bir yapımdır. Lanet olsun. Çizgi roman bilginizi geliştirin... Süper kahraman hayranları yüzlerini kaybedecek!”

Şu ana kadar gelen eleştirilerin geneline baktığımızda, film hakkında yorumlar son derece olumlu gözüküyor. Fakat bazı eleştirmenler, filmin gidişatında bazı ‘kopukluklar’ olduğunu dillendiriyor. Bakalım Marvel’ın gelecek filmleri belirleyecek filmi bizlere neler sunacak..