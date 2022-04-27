Geçtiğimiz günlerde resmi ismi Fast X olarak açıklanan Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filminden kötü haber geldi. Filmin yönetmeni Justin Lin, görevinden ayrılacağını açıkladı. Justin Lin'in yerine bir başka yönetmen belirleninceye kadarsa filmin yapımı duraklatıldı.

Günümüzde dünya çapında milyonlarca hayranı tarafından yakından takip edilen Hızlı ve Öfkeli serisi, geçtiğimiz hafta 10. filminin ismiyle gündeme gelmişti. Serinin 10. filminin ismi resmen ‘Fast X’ olarak belirlenmişti. Daha önce Brie Larson ve Jason Momoa gibi isimlerin de yer alacağını öğrendiğimiz film hakkında bugün hayranların kalbini kıracak bir haber geldi.

Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Fast X’in yönetmeni Justin Lin, yönetmenlik koltuğundan ayrılmaya karar verdi. Filmin yapımının başlamasından yalnızca birkaç gün sonra gelen bu kararla birlikte yeni bir yönetmene kavuşana kadar filmin yapım sürecinin duracağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte filminin daha önce açıklanan vizyon tarihinin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetmen Justin Lin ise ayrılma kararını şöyle duyurdu:

Filmin yapımcısı olarak devam edecek

“Universal'ın desteğiyle, FAST X'in yönetmeni olma konusunda geri adım atmak ve projede yapımcı olarak kalmak gibi zor bir karar verdim. 10 yıl ve beş film boyunca en iyi oyuncuları, en iyi dublörleri ve en iyi araba kovalamacalarını çekmeyi başardık. Kişisel bir not, Asyalı göçmenlerin çocuğu olarak, sinema tarihindeki en çeşitli seriyi oluşturmaya yardım etmekten gurur duyuyorum. Muhteşem oyuncu kadrosuna, ekibe ve stüdyoya destekleri ve beni FAST ailesine davet ettikleri için sonsuza kadar minnettar olacağım.”

Justin Lin, Hızlı ve Öfkeli serisine üçüncü film Tokyo Drift ile katılmış ve serinin yarış odaklı olmaktan çıkarak aksiyon serisine dönüşmesinde büyük rol oynamıştı. Yedinci ve sekizinci filmlerde bir süre seriden uzak kalan Lin, dokuzuncu filmde geri dönmüştü. Serinin dokuzuncu filmi, 720 milyon dolar gelir elde ederek pandemi sonrası çıkış yapan en büyük filmlerden biri olmuştu.