Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve birkaç ülkenin Doctor Strange in the Multiverse of Madness'a sansür getirmesinin ardından şimdi de bir başka ülkeden benzer bir karar çıktı. Gelen haberlere göre Mısır, eşcinsel karakter sebebiyle heyecanla beklenen filmi ülkede yasakladı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Spider-Man: No Way Home’un ardından yaşananları anlatacak olan yapım, bir kez daha çoklu evrenleri konu alacak ve 6 Mayıs 2022’de bekleyenleri ile buluşacak.

Ancak filmin vizyona girmesine haftalar kala dünya çapından bazı sansür haberleri ile karşılaşıyoruz. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ın eşcinsel karakter sebebiyle Doctor Strange in the Multiverse of Madness’a yasak getirdiğini açıklanmıştı. Şimdi ise bir başka ülkeden benzer bir karar çıktı.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Mısır’da da yasaklandı

Gelen haberlere göre sabırsızlıkla beklenen yapım şimdi de Mısır’da yasaklandı. IMAX’in resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi: “Doctor Strange ve Wanda, evrenler arası yolculuklarında burada olamayacaklar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Mısır’da vizyona girmeyecek.”

Mısır’ın bu kararının Suudi Arabistan ile benzer bir nedenden dolayı alındığı belirtiliyor. Bilmeyenler için, bu filmle birlikte MCU’ya Xochtil Gomez isimli oyuncu tarafından canlandırılacak olan America Chavez isimli bir karakter katılacak. Bu karakter de çizgi romanlara uygun bir şekilde eşcinsel olacak. Yani Mısır’ın bu sebeple filmi yasaklamış olma ihtimalinin bulunduğunu söylemek mümkün. Yapımın yönetmeni Sam Raimi de açıklamalarında bu karakterin film için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmişti. Ayrıca, benzer ülkelerden bir başka eşcinsel karakter içeren Marvel filmi Eternals için de çıkmıştı.

Ülkemizde 6 Mayıs’ta vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ta Benedict Cumberbatch’i ve Elizabeth Olsen’ı tekrar Doctor Strange ve Wanda Maximoff olarak göreceğiz. Ayrıca filmde; Chivetel Ejiofor, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Rachel McAdams ve daha birçok ünlü isim de yer alacak.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness