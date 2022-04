Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan ve Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın Suudi Arabistan'da yasaklandığı açıklandı. Açıklamalarda bu karara sebep olarak filmde bir eşcinsel karakterin yer alması gösterildi.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın son zamanların en heyecanla beklenen filmlerinden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. 126 dakika uzunluğunda olacak olan ve 6 Mayıs 2022’de bekleyenleri ile buluşacak olan filmden yepyeni bir video geldiğini de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise filmin vizyona girmesine günler kala ilginç bir haber geldi. Spider-Man: No Way Home’un başarısının ardından büyük bir heyecanla beklenilen filmin, Suudi Arabistan’da yasaklandığı aktarıldı. Buna sebep olarak ise filmde yer alan bir karakter gösterildi. Film, eşcinsel bir karakter sebebiyle yasaklandı Variety tarafından paylaşılan habere göre Suudi Arabistan, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmine yasak getirdi. Edinilen bilgilerde bu kararın, filmde yer alacak olan eşcinsel bir karakter sebebiyle alındığı aktarıldı. Bu karakter kim diye soracak olursanız; evrene yeni dahil olacak olan America Chavez isimli bir süper kahraman. Xochtil Gomez tarafından canlandırılacak olan bu karakterin, tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi filmde de eşcinsel olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistanlı yetkililerin Disney’den bu karakter ile ilgili filmde değişikler yapmasını istediği; ancak dev şirketin bunu onaylamadığı aktarıldı. Bunun ardından da ülkede 5 Mayıs’ta vizyona girecek olan filmin gösterimine izin verilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca Kuveyt ve Katar gibi bazı diğer Arap körfez ülkelerinden de benzer kararların çıktığı gelen haberler arasında yer aldı. Bu tarz bir karar Suudi Arabistan tarafından ilk kez alınmıyor. Ülke, daha önce de bir başka Marvel filmi olan ‘Eternals’a aynı cinsiyetten iki kişinin öpüştüğü gerekçesiyle sansür getirmişti. Bunun yanı sıra birçok ödüle layık görülen ‘West Side Story’ isimli bir başka filme de trans bir karakter bulundurduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti. İLGİLİ HABER Spider-Man: Across the Spider-Verse Yine Ertelendi: İşte Hayranları Dumura Uğratan Yeni Çıkış Tarihi Maalesef hâlen bu tarz haberlerle karşılaşsak da yeni Doctor Strange filmi Marvel hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. Spider-Man: No Way Home filminin sonrasını anlatacak olan yapımda Benedict Cumberbatch yine Doctor Strange olarak karşımıza çıkacak. Cumberbatch’in yanı sıra sürprizlerle dolu olacağı belirtilen filmde Elizabeth Olsen’i tekrar Wanda Maximoff olarak göreceğiz. Ayrıca dev yapımın, orijinal Spider-Man üçlemesinin arkasındaki isim Sam Raimi tarafından yönetildiğini de belirtmeden geçmemek gerek. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Kaynak : https://variety.com/2022/film/news/doctor-strange-multiverse-madness-banned-saudi-arabia-gay-character-1235238891/

