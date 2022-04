Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ta yer alacak iki yeni karakter, bir televizyon reklamıyla doğrulandı. Bu karakterler, Peggy Carter ve Captain Marvel oldu.

Vizyona girmesine yalnızca bir hafta kalan Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange: Çoklu Evrenler Çılgınlığında), her geçen gün yeni reklam filmleriyle görmediğimiz bilgilerle de gündem oluyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği film, bugün iki yeni çoklu evren karakterini ilk kez doğruladı.

Yeni Doctor Strange filmi için Kanada televizyonlarında yayımlanan 15 saniyelik bir reklam, filmde yer alacak iki karakteri ilk kez gösterdi. 15 saniyelik reklamda gösterilen bu karakterler, Captain Carter (Peggy Carter) ve Maria Rambeau olarak bildiğimiz Captain Marvel varyantına benzer bir karakter idi. Karakterlerin gözükmesiyle bazı hayran teorileri de doğrulanmış oldu.

Captain Marvel, Peggy Carter ve Professor X 15 saniyede gözüktü:

Paylaşılan reklamda Rambeau gibi gözüken karakterimiz etrafa ateş püskürtürken, Peggy Carter’ı ise yalnızca kalkanıyla gördük. Reklam, bu iki yeni karakteri göstermekle birlikte aynı zamanda Doctor Strange’in Illuminati ile görüşeceğini de yer verdi. Ayrıca daha önce Super Bowl etkinliğindeki fragmanla gözüken Professor X, bu fragmanda da sadece eliyle yer aldı.

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni boyutlara açılmasında en büyük yapı taşlarından birisi olacak Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs Cuma günü tüm dünyada vizyona girecek. Marvel, Doctor Strange filminin ardından 8 Temmuz’da da Thor: Love and Thunder’ı vizyona sokacak.