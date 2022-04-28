Sinema tarihinin klasiklerinden Jurassic Park serisinin yeni üçlemesi Jurassic World'ün son filmi yakında vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinemalardaki yerini almasına sayılı günler kala, filmden yeni fragman geldi.

Sinema tarihinin kült yönetmenlerinden Steven Spielberg tarafından ilk olarak 1993 yılında beyazperdeye taşınan ve sonrasında da 'herkesin mutlaka bildiği ve izlediği' ikonik serilerden biri haline gelen Jurassic Park, 2015 yılında yeni bir üçlemeye başladı. Jurassic World ismi ile devam eden yeni üçlemenin son filmi ise yakında sinemalardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Gişede harikalar yaratan ve yeniden çok sevilen bu üçlemenin son filmi, Jurassic World: Dominion 10 Haziran'da izleyicileri ile buluşacak. Dinozorlarla insanlar arasındaki 'karmaşık ilişkileri' izleyeceğimiz yapımın, geçtiğimiz aylarda ilk beş dakikası yayınlanmıştı. Şimdi de adeta 'filmi izlemiş kadar olduk' dedirten uzun bir fragman geldi.

Filme sayılı günler kala yeni fragman geldi

Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow'un oturduğu Jurassic World: Dominion'ın geçtiğimiz aylarda ilk fragmanı yayınlanmış ve aksiyona doyuran bu fragman serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetmişti. Şimdi de bu kez olayların iç yüzüne biraz daha yakından bakacağımız bir başka fragman geldi.

Jurassic World: Dominion, bu üçlemenin son filmi olacak ancak gelen haberlere göre dinozorlarla macera burada bitmeyecek. Sektörden gelen yorumlar ve paylaşılan bilgiler, yepyeni bir başka seri ile bu maceranın devam edeceğine işaret ediyor. Gişede elde edilen başarıları da düşünürsek, bu ihtimal epey güçlü görünüyor.

Jurassic World: Dominion fragmanı