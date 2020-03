Doctor Who’daki 44 Yıllık Gizem Nihayet Çözüldü

BBC’nin 57 yıldır devam eden dizisi Doctor Who’daki önemli bir gizem, 44 yıl sonra çözüldü. Yıllardır Doctor’un sadece 12 rejenerasyon geçirebileceği düşünülüyordu. Ancak 12. sezonun finali ile aslında böyle olmadığı ortaya çıktı. 1976’daki bir sahnede görülen sekiz insan yüzününün gizemi de sonunda çözülmüş oldu.

Dizi dünyasının efsanelerinde olan Doctor Who, 1963 yılından beri yayın hayatına devam ediyor. 57 yaşındaki dizinin, artık her yaştan milyonlarca hayranı bulunuyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden dizinin 12. sezonu, 1 Mart’ta sezon finali yaptı. Dizinin finalinde, Doctor Who hayranlarını şaşkınlığa uğratan bir bilgi de ortaya çıktı.

Bu zamana kadar Doctor Who’nun sadece 12 hayat kısıtlaması olduğu düşünülüyordu. Yani 13. doktor öldüğünde Doctor’un tekrar rejenerasyon geçiremeyeceği düşünülüyordu. Ancak 12. sezon finalinde Doctor’un aslında ölümsüz olduğu ortaya çıktı.

Aslında Doctor’un daha önceki dönüşümlerini gösteren bir sahne 1976’daki bir bölümde de görülüyor. 1976’da Brain of Morbius bölümünde Doctor Who, zaman lordu Morbius ile karşılaştığında, Morbius ile mücadele etmek için bir cihaz kullanıyordu. Bu sahnede üçüncü Doctor olan Jon Pertwee ve ikinci Doctor Patrick Troughton’un yüzleri görülüyordu. Ancak yüzler bu sahneyle sınırlı kalmadı. Makine, iki eski Doctor’un ardından sekiz yüz daha gösterdi.

1976’daki Brain of Morbius bölümünde görülen bu sekiz yüz o tarihten beri Doctor Who hayranları arasında bir tartışmaya neden oldu. Bazı insanlar görünen yüzlerin Morbius’un eski rejenerasyonları olduğunu iddia etse de 12. sezonun finali ile yüzlerin Doctor’a ait olduğu anlaşıldı.

Zaten 1996 yılındaki Doctor Who: A Universe History kitabının yazarı Lance Parkin’e konuşan dizinin yapımcısı Philip Hinchcliffe de, “William Hartnell’in ilk Doctor olmadığını ima etmeye çalıştığımı söylemek doğru” dedi.

İlk Doctor’u canlandıran William Hartnell’in öncesinde de Doctor’ların var olduğu yaklaşımı, The Deadly Assassin’ın bölümündeki 12 rejenerasyon kuralının karşısında dizinin hikayesinde kenarda bir yerde kaldı. Bu nedenle 1976’daki Brain of Morbius bölümünden sonra tekrar gündeme getirilmedi bile. Geçtiğimiz gün yayınlanan 12. sezonun final bölümü olam Timeless Children’a kadar.

Timeless Children bölümü Brain of Morbius bölümündeki ölümsüz Doctor fikrini tam olarak ortaya çıkarmış oldu. Bu sayede 1976’daki bölümde görünen yüzlerin Doctor’un başka rejenerasyonları olduğu da ortaya çıkmış oldu. Timeless Children bölümü diziyle alakalı önemli bir gizemi çözmekle beraber çok daha önemli bir soruyu hayranların önüne koydu: Doctor gerçekte kaç hayat sürdü?