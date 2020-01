Netflix'in yeni dizisi Dracula, izleyicilerin dikkatinden kaçmış olabilecek iki büyük ipucu barındırıyor. Dizide yapılan iki gönderme; Dracula'nın, Doctor Who ve Sherlock Holmes ile aynı evreni paylaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Sherlock’un yaratıcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss tarafından kaleme alınan Dracula dizisi, bu hafta izleyiciyle buluştu. Victoria döneminde geçen klasik romanlardan Dracula’nın dizi uyarlamasının ilk bölümünde bulunan iki ipucu, dizinin Doctor Who ile aynı evreni paylaştığına işaret ediyor.

“The Rules of the Beast” adıyla izleyiciyle buluşan dizinin ilk bölümünün başlarında; Jonathan Harker’ın, nişanlısı Mina Murray’den gelen bir mektubu okuduğu sahne yer alıyor. Mina, yazdığı mektupta Jonathan ile şakalaşarak ayrı kaldıkları için ilgi alanlarının değişebileceğini ve The Rose & Crown’da çalışan kadın barmenle zaman geçirebileceğini söylüyor. Bu, yine Moffat tarafından kaleme alınan Doctor Who’nun 2012 yılındaki yeni yıl özel bölümü The Snowmen'a yapılan açık bir gönderme.

Dracula ile The Snowmen bölümü arasında 5 yıllık bir fark bulunuyor:

Yapılan bu göndermeyi tutarsız hâle getiren tek unsur, Dracula’nın 1897 yılında ve The Snowmen bölümünün ise 1892 yılında geçiyor olması. Ayrıca aynı bölümde Clara adlı karakterin de öldüğünü görmüştük fakat Clara’nın aslında Ashildr ile zaman yolculukları yaptığını da hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle Clara’nın 1897 yılını ziyaret etmiş olması da olasılıklar arasında.

Buna ek olarak, Dracula’nın başlarındaki sahnelerden birinde de Sister Agatha’nın, hastalanan Jonathan’ı görmesi için Mina’yı Budapeşte’ye getirdiğini görüyoruz. Agatha, Mina’yı bulması için Londra’da yaşayan bir dedektif tanıdığından yardım istediğini belirtiyor. Bu göndermenin direkt olarak Sherlock Holmes’e yapıldığı düşünülüyor ancak Doctor Who’nun Stevan Moffat döneminde izleyici karşısına çıkan Madame Vastra adlı dedektif de olasılıklar arasında yer alıyor. Feminist bir görüşe sahip olmasıyla birlikte sıra dışı olaylara büyük ilgi duyan Agatha’nın, Vastra ile oldukça fazla ortak noktası da bulunuyor.

Dracula dizisinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde Doctor Who’ya dair başka bir ipucu tespit edilmedi fakat dizinin ikinci sezonu onaylandığı takdirde Doctor Who ile aynı evreni paylaşıp paylaşmadığına dair daha fazla detay gün yüzüne çıkabilir. Siz Netflix'in yeni dizisi Dracula'yı izlediniz mi? İzlediyseniz düşünceleriniz neler?