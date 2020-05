Sağlığımızı korumak için bir süre doğanın bize sunduğu güzelliklerden uzak kaldığımız şu günlerde hepimiz filmlere sığındık. Sizin için uzak olsanız da, ruhunuzu doğa ile birleştirecek en iyi doğa filmleri listesi hazırladık.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını nedeniyle olabildiğince evlerimize kapandık. Bu nedenle en büyük hasretimiz doğa haline geldi. Kendi sağlığımız için bir süre daha evlerimizde kalmamız gerektiği için hepimiz filmlere sığındık. Böyle zamanlarda bize rahat bir nefes aldıracak doğa filmleri var.

Sizin için en iyi doğa filmleri listesi hazırladık. Hazırladığımız en iyi doğa filmleri listemizde bulunan filmler farklı türde yapımlar olsalar da her birinin ortak noktası, hasret kaldığımız doğayı ekranlar aracılığıyla evlerimize taşıyor olmaları. Bir nebze olsun ruhumuzu aydınlatacak doğa filmleri sayesinde gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

Ruhunuzu karantinadan kurtaracak doğa filmleri listesi:

Free Solo

The Tree of Life

Earth

Whale Rider

The Lord of the Rings

Arrival

Grizzly Man

Clouds of Sils Maria

Okja

Free Solo

Yayın tarihi: 2018

Tür: Belgesel, Macera, Spor

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Alex Honnold, Tommy Caldwell, Jimmy Chin

Free Solo, korkusuz ve yetenekli dağcı Alex Honnold’un hikayesini anlatan bir belgesel film. Belgesel, Honnold’un herhangi bir ekipman olmadan El Capitan kayalığına ilk tırmanan kişi olmasını konu alıyor. Yer yer yürekleri ağzına getiren sahneleri olan belgeseli izlerken, Kuzey Amerika’nın eşsiz doğasına hayran kalacaksınız.

The Tree of Life (Yaşam Ağacı):

Yayın tarihi: 2011

Tür: Fantastik, Dram

IMDb: 6.8

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde, 1950’li yıllarda geçen sıcak bir aile hikayesi. The Tree of Life’ta bir insanın çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecine, bu süreçte ailesi ve özellikle babasıyla yaşadığı çatışmalara tanık olacaksınız. Teksas’ın a bakir doğası, filmde ustaca hazırlanmış görüntülerle sunuluyor seyirciye.

Earth (Dünya):

Yayın tarihi: 2007

Tür: Belgesel

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: James Earl Jones, Patrick Stewart, Anggun

Disney tarafından hazırlanan, hayranlık uyandıran bir Dünya belgeseli. Dünya’nın el değmemiş coğraflarına, çöllerine, ormanlarına, okyanuslarına ve kutuplarına uzanan sıradışı bir yolculuk anlatılıyor bu belgesel filmde. Arkanıza yaslanın ve Dünyamız hakkında hiç görmediğiniz ayrıntıları görmeye hazır olun.

Whale Rider (Balinanın Sırtında):

Yayın tarihi: 2002

Tür: Aile, Dram

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton

Yeni Zelanda’nın geleneksel kabilelerinden biri olan Maori kabilesinde genç bir kız, toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasına neden oluyor. Whangara bölgesinin sahil kesiminde yaşayan topluluktaki genç bir Maori kızı hem büyük babasına hem de topluluğa karşı bir var olma mücadelesi veriyor. Filmdeki görüntüler seyirciyi hayran bırakacak türden.

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi):

Yayın tarihi: 2001

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 8.8

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Üç filmden oluşan The Lord of The Rings serisinin her bir filmi son derece başarılı olsa da, ilk film doğa görüntüleri ile gönüllerde ayrı bir yer tutuyor. Yeni Zelanda’da çekilen filmde, Shire Köyü başta olmak üzere pek çok mekanda ülkenin muhteşem doğasına tanık olacaksınız. Film seyircisine hem aksiyon dolu fantastik bir hikaye hem de hayranlık uyandıran doğa manzaraları sunuyor.

Arrival (Geliş):

Yayın tarihi: 2016

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 7.9

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Arrival’da, dünyanın on iki farklı noktasına iniş yapan uzay gemileri ve bu gemilerde bulunan uzaylılarla iletişime geçmeye çalışan bilim insanları konu ediliyor. Film boyunca soluksuz bir maceraya tanık olacaksınız. Aynı zamanda gezegenimizin doğal yapısı da film boyunca seyirciye sunulan bir görsel şölene dönüşüyor.

Grizzly Man:

Yayın tarihi: 2005

Tür: Belgesel, Biyografi

IMDb: 7.8

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Timothy Treadwell, Amie Huguenard, Werner Herzog

Grizzly Man, 2003 yılında hayatını kaybeden doğa aktivisti ve ayısever Timothy Treadwell’in hayatına odaklanan bir belgesel film. Treadwell tarafından Alaska’da boz ayılarla birlikte bulunduğu süre boyunca çekilen görüntülerin de kullanıldığı belgeselde, aktivistin şüpheli ölümü aydınlatılmaya çalışılıyor ve hayatı boyunca doğa için yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıkıyor.

Clouds of Sils Maria

Yayın tarihi: 2014

Tür: Dram

IMDb: 6.7

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz

Başrolünde Juliette Binoche ve Kristen Stewart gibi başarılı oyuncuların bulunduğu film, bir film yıldızı ve onun asistanı ile olan ilişkisini konu alıyor. İsteksizce aldığı bir role hazırlanmak için İsviçre dağlarındaki evine giden oyuncu, film boyunca hayatını, kariyerini ve kendini sorguluyor. İsviçre manzarası eşliğinde başarılı bir dram filmi sizi bekliyor.

Okja:

Yayın tarihi: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Tilda Swinton, Paul Dano, Seo-hyun Ahn

Film, insan ve hayvan arasındaki sıcak bir dostluğu anlatıyor. Okja isimli özel olarak yaratılmış bir hayvan, bir dağ kasabasında büyük babasıyla yaşayan küçük bir kıza teslim ediliyor. Hayvanı yetiştirmekten sorumlu olan kız, kısa sürede hayvanla dost oluyor. Fakat gerçek plan, bu hayvanların sonunda mezbahaya gitmelerini sağlamaktır. Bu heyecanlı öykü boyunca size hayran bırakan manzaralar eşlik edecek.

Sağlığımız için evde kaldığımız bugünlerde, biraz olsun içinizdeki doğa hasretine iyi gelecek filmleri listeledik. Bir gün tekrar doğayla iç içe olduğumuz zamanlar gelecek ama o güne kadar en iyi doğa filmleri listemizdeki filmlerin tadını çıkarın. Liste dışında, doğa temalı filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.