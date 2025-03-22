Kadın ve erkek fark etmeksizin sahip olunan doğal saç renkleri çok da çeşitli değil öyle değil mi? Sarı, siyah, kahverengi veya beyaz. En fazla bu ana renklerin tonları. Çok nadir olarak da turuncu veya kızıl.

Yani doğal şekilde mavi, mor veya yeşil saç rengine sahip olan bir insan görmeniz mümkün değil. Peki bunun nedeni ne?

Neden mor veya mavi saçlara sahip olamıyoruz?

Saç, sahip olduğu rengi melanin isimli bir pigmentten alıyor.

Melanin, insan vücudu tarafından üretiliyor ve her bir saç teline nüfuz ediyor. Ayrıca cildin ve gözlerin renginden de sorumlu. Melanin, iki türden oluşuyor. İlki koyu rengi ifade eden eumelanin, diğer ise açık rengi veren feomelanin.

Hangi melanin türüne daha çok sahip olduğunuz ise saçınızın rengini ve tonunu belirliyor. Ayrıca çoğunlukla feomelanin üretiyorsanız, saçınız sarı veya kızıl oluyor. Eumelanin daha fazlaysa da kahverengi ve siyah. Eğer melanin üretiminiz çok çok düşükse o hâlde saç renginiz gri veya beyaz oluyor.

Aslında renk için melanine bel bağlayan tek canlı insanlar değil. Bu pigment ayrıca hayvanların kürküne de renk veriyor.

Yani mor, mavi veya kırmızı saç rengine sahip olamamamızın sebebi tamamen melanin pigmenti mi?

Temel olarak bir şeyin rengi, aynı zamanda ne tür ışık emdiğine ve yansıttığına da bağlı. Örneğin bir elma, bize kırmızı görünüyor çünkü kabuğu, kırmızı ışık dışındaki her şeyi emiyor. Bu kırmızı ışık geriye sanıyor ve gözlerimizle görülebilir oluyor.

Öte yandan melanin, sarı ve kahverengi hariç her türlü ışığı emmede oldukça başarılı. Melanin pigmentinin kimyasal yapısındaki küçük farklılıklar, tam anlamıyla hangi renk ışığı emdiğini etkileyebiliyor.

Yine eumelanin ve feomelanin farklı kimyasal yapılara sahip.

Bu da ışığı farklı şekilde emmelerine ve farklı renklere sahip olmalarına neden oluyor. Ek olarak melanin, insan vücuduna renk katan tek şey değil. Örneğin yanaklar kızardığında, kandaki kırmızılık, bu bölgeleri pembeye çevirebiliyor.

Kanın parçalanması ile oluşan bileşikler de iyileşen bir morluktaki yeşil ve sarıları beraberinde getiriyor. İşte bu tür bileşikler ise saçımızda doğal olarak bulunmuyor.

Ayrıca sırf farklı renkler elde etmek için melaninin rengini değiştirmek de beklenmedik sonuçlara neden olabilir.

Çünkü ciltte, saçlarda ve gözlerde bulunan bu pigment, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlıyor. Yine melanin, gözlerin sağlıklı olması için de gerekli. Öyle ki melanini az ve yetersiz olan kişilerde görme sorunları ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle melanin renginde değişiklikler yapma ihtimali söz konusu olsa dahi, bu senaryoda vücudun doğru şekilde çalışıp çalışmayacağı belirsiz olur.

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