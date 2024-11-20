Saçların beyazlaması erkek veya kadın fark etmeksizin er ya da geç hepimizin başımıza gelen bir durum öyle değil mi? Bazılarımız 20’li yaşlarında bunu tecrübe ederken bazılarımız 50’lere geldiğinde bunu deneyimler.

Peki aşamalı şekilde beyazlayan ya da grileşen saçları eski rengine döndürmek mümkün olabilir mi?

Eğer imkansız olduğunu düşünüyorsanız, içeriğimizi okumaya devam edin!

Ağrıyan eklemler veya yüzünüzde oluşan ince çizgiler gibi gri veya beyaz saçlar da yaşlılığın belirtilerinden biri olarak kabul edilir.

2021’de yapılan bir çalışma, beyaz saçların kısa vadeli durumlarda tekrar siyaha dönebileceğini aktarsa da dermatoloji ve trikoloji uzmanları bu araştırmaya şüpheyle yaklaşmakta.

Ancak bu çalışmaya göre araştırmacılar, her iki ucunda koyu pigment bulunan fakat ortasında gri saç yer alan saç tellerine sahip kişileri incelediler ve bu kişilerin saçlarının, stresli olmadığı dönemlerde yeniden siyahlaşmaya başladığını tespit ettiler.

Ek olarak saçların beyazlaması veya yeniden kendi rengine dönmesi noktasında tek etkenin stres olmadığı unutulmamalı. Örneğin Dr. Antonelle Tosti’ye göre bu noktada çevresel faktörler, bireysel stresten çok daha etkili.

Ayrıca sigara ve hava kirliliği gibi durumlar, grileşme veya beyazlama riskini artırır.

Ama antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek, vücudun serbest radikaller ismi verilen kararsız moleküllerin neden olduğu DNA ve hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da hem yaşlanmanın hem de saçların beyazlamasını geciktirebilir.

Ayrıca serbest radikaller, vücutta zamanla doğal yollarla oluşabilir veya sigara, UV maruziyeti ve çevresel kirlilik gibi dış faktörlerden de kaynaklanabilir.

Yine de hem kişisel hem de çevresel stres faktörlerinin azalması, saçların griye dönmesini tamamen engellemeye yardımcı olmaz. Çünkü genellikle 10 insandan en az 5’i, ortalama 50 yaşına geldiğinde beyazlamaya başlar.

Hele genetik anlamda beyazlayan saçlar yaygın durumdaysa genler, stresten daha büyük rol oynar.

Yani uzmanlara göre eğer ailenizde, saçları genç yaşta beyazlamaya veya grileşmeye başlayan biri varsa tüm farklı etkenlerden bağımsız olarak sizin de saçlarınızın erken yaşta renk değiştirmesi muhtemeldir.

Yine erken gri saç genetik kökenine sahip bireylerde genler, stres yönetiminden çok daha büyük bir rol oynar. Özetle saçların grileşmesinin veya beyazlamasının kişiden kişiye değişen birçok farklı sebebi vardır. Ayrıca bazı çalışmalar, saçların eski rengine dönebileceğini gösterse de bazıları buna hâlâ şüpheyle yaklaşmakta.

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