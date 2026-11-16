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Kia Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Kia, Kasım 2026 döneminde binek, SUV ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor.

Kia Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Kia, Kasım 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında geniş model seçenekleriyle öne çıkıyor. Sıfır Kia otomobil satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor.

Peki Kia Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Kia modellerinde kampanya var? İşte Kia Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Kia Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
kia

Kia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

kia

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EV2 1.819.000 TL 1.749.000 TL
Picanto 1.460.000 TL 1.460.000 TL
XCeed 2.099.000 TL -
Stonic 1.960.000 TL 1.855.000 TL
Seltos 2.549.000 TL 2.249.000 TL
EV3 2.450.000 TL -
Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL
Sportage 2.249.000 TL 2.099.000 TL
EV6 3.790.000 TL -
Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL
EV9 6.540.000 TL 6.390.000 TL

Kia Seltos Kampanyası: 300 Bin TL İndirim ve 70 Bin TL Takas Desteği

Kia, yeni SUV modeli Seltos'u satın almak isteyenlere kasım ayına özel indirim ve takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında Cool donanım seviyesinde 300.000 TL indirim ve 70.000 TL takas desteği bulunuyor. Elegance ve X-Line versiyonlarında ise 250.000 TL indirim uygulanıyor.

Kia EV2 Kampanyası: 100 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın elektrikli otomobil ailesinin yeni üyelerinden EV2 için de kasım ayına özel fiyat avantajları sunuluyor. Kampanya kapsamında Cool ve Elegance donanım seviyelerinde 70.000 TL indirim uygulanıyor. Daha uzun menzilli Elegance Long Range versiyonunda da indirim tutarı 100.000 TL'ye çıkıyor.

Kia Stonic Kampanyası: 250 Bin TL'ye 12 Ay %1,99 Faiz

Kia Stonic, kasım ayında hem indirim hem de avantajlı kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Cool ve Elegance donanım seviyelerinde 250.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve %1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Bunun yanında Cool versiyonunda 130.000 TL, Elegance versiyonunda ise 120.000 TL indirim uygulanıyor.

Kia Sportage Kampanyası: 250 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın SUV modellerinden Sportage için de kasım ayına özel indirimler bulunuyor. Donanım seviyesine göre değişen kampanyada 100.000 TL ile 250.000 TL arasında indirim uygulanıyor.

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