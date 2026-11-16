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GÜNCEL KASIM | ÖTV Muafiyetli En İyi SUV Modelleri ve Fiyatları (2026)

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Kasım 2026 için ÖTV muafiyetli en iyi SUV modellerini ve fiyatlarını derledik. Listemizde Fiat Egea Cross, Renault Boreal gibi pek çok marka ve model bulunuyor.

GÜNCEL KASIM | ÖTV Muafiyetli En İyi SUV Modelleri ve Fiyatları (2026)
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

2026 Kasım ÖTV'siz SUV fiyatlarını derledik. ÖTV muafiyetli SUV otomobiller, şartları karşılayan vatandaşlar için önemli bir satın alma avantajı sunuyor.

Peki, Kasım 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetli SUV modellerinin fiyatları ne kadar? Hangi modelin hangi donanımı ÖTV muafiyetine giriyor? İşte güncel ÖTV'siz fiyatlarıyla alabileceğiniz en iyi SUV otomobiller.

İçerikten Görseller

GÜNCEL KASIM | ÖTV Muafiyetli En İyi SUV Modelleri ve Fiyatları (2026)
Fiat Egea Cross
Hyundai Bayon
Renault Boreal
Toyota C-HR Hybrid +1

1. Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross

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Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat
Street 1.6 Otomatik 1.976.940 TL 1.042.700 TL
Urban 1.6 Otomatik 2.012.940 TL 1.062.700 TL
Lounge 1.6 Otomatik 2.048.940 TL 1.082.700 TL
Limited 1.6 Otomatik 2.085.840 TL 1.103.300 TL

Fiat Egea Cross, SUV görünümünü kompakt otomobil boyutlarıyla birleştiren modellerden biri. Özellikle şehir içi kullanımda pratik bir otomobil arayanlara hitap eden model, 1.6 Multijet dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. 130 beygir güç ve 320 Nm tork üreten dizel motor, otomatik şanzımanla birlikte geliyor. 440 litrelik bagaj hacmi de Egea Cross'u günlük kullanımın yanı sıra aile ihtiyaçları açısından da değerlendirilebilir. Kasım 2026 itibarıyla Egea Cross'un Street, Urban, Lounge ve Limited donanımları ÖTV muafiyeti kapsamında listeleniyor.

2. Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat
1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 1.672.000 TL 940.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump 1.745.000 TL 951.429 TL
1.0 T-GDI 90 PS DCT Style 2.067.000 TL 1.011.333 TL
1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite 2.212.000 TL 1.095.556 TL

SUV modelleri arasında en uygun fiyatlı seçeneklerden biri Hyundai Bayon. Kompakt SUV sınıfında yer alan model, yüksek oturma pozisyonu ve kullanışlı iç mekânıyla özellikle şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Bayon, listede yer alan donanımlarında 1.0 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla sunuluyor. 90 PS güç üreten bu motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 411 litrelik bagaj hacmi ise modelin aile kullanımına da uygun bir seçenek olmasını sağlıyor.

3. Renault Boreal

Renault Boreal

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat
Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 1.260.556 TL
Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL 1.452.632 TL

Renault Boreal de ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek modeller arasında listede yerini alıyor. Geniş iç mekanı, modern tasarımı ve güçlü donanım seçenekleriyle öne çıkan model, özellikle daha büyük bir SUV arayanların değerlendirebileceği alternatiflerden. Boreal'in Evolution donanımında sunulan 1.3 litrelik turbo TCe motor, 145 beygir güç ve 245 Nm tork üretiyor. Gücünü 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktaran model, 630 litrelik bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor.

4. Toyota C-HR

Toyota C-HR Hybrid

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.301.639 TL 1.353.905 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.886.300 TL 1.603.500 TL

Hibrit SUV tercih etmek isteyenler için Toyota C-HR da ÖTV muafiyetli seçenekler arasında. Farklı tasarımı, hibrit motor teknolojisi ve otomatik şanzımanıyla öne çıkan model, özellikle yakıt tüketimine önem veren kullanıcıların ilgisini çekebilir. Toyota C-HR'ın Türkiye'de sunulan 1.8 litrelik hibrit motoru 140 beygir birleşik sistem gücü üretiyor. e-CVT otomatik şanzımanla sunulan otomobilin bagaj hacmi ise 388 litre. Model, şehir içi kullanımda hibrit sistemin sunduğu avantajlarla öne çıkıyor.

5. Togg T10X

Togg T10X

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat
V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.527.238 TL
V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.775.734 TL
V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL 1.928.800 TL

Listemizin son sırasında Togg T10X bulunuyor. Tamamen elektrikli motor yapısı, geniş iç mekanı ve farklı menzil seçenekleriyle dikkat çeken model, elektrikli SUV satın almak isteyenler için iyi bir alternatif. Togg T10X'in V1 RWD Standart Menzil versiyonu 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 52,4 kWh batarya kapasitesi bulunan bu versiyon, WLTP ölçümlerine göre 314 kilometreye kadar menzil sunuyor. Uzun Menzil seçeneklerinde ise 89,6 kWh batarya ve 523 kilometreye kadar WLTP menzili bulunuyor.

Kasım 2026 itibarıyla T10X'in V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil seçenekleri ÖTV muafiyetine uygun.

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