Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı: Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni sızıntılar, Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinin üç lensli yeni kamera tasarımını ve beklenen sensör özelliklerini ortaya çıkardı.

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S27 serisinin tanıtımına henüz birkaç ay olmasına rağmen cihazlara dair sızıntılar hız kazanmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde internete düşen maket görsellerinin ardından, teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından biri serinin üst düzey modellerine ait gerçek kamera tasarımını paylaştı.

Tasarımdaki dördüncü kamera iddiası yalanlandı

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, X üzerinden Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin kamera adasını gösteren bir çizim paylaştı. Bu görselin "gerçek tasarım" olduğunu belirten kaynak, bilginin doğruluğundan yüzde 100 emin olduğunu belirtti. Paylaşılan çizimde, geçtiğimiz hafta sızdırılan maketlerdeki dörtlü kurulumun aksine üçlü bir arka kamera dizilimi yer alıyor.

Ice Universe, daha önce sızdırılan maketlerde görülen dördüncü kameranın gerçekte "var olmadığını" ifade etmişti. Paylaşılan bu yeni çizim, kaynağın önceki iddiasını güçlendirirken son dönemde ortaya atılan üç kameralı tasarım raporlarıyla da örtüşüyor.

Beklenen kamera özellikleri ve üretim planları

Sızıntılara göre Galaxy S27 Pro modelinde 200 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP6 ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera (Samsung ISOCELL JN3 veya Sony IMX855) ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto lens bulunacak. Galaxy S27 Ultra ise aynı ana ve ultra geniş açılı kameraları paylaşırken, telefoto tarafında 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP sensöre geçiş yapacak.

Dört arka kameraya sahip Galaxy S26 Ultra ile kıyaslandığında bu yeni kurulum kağıt üzerinde bir düşüş gibi görünse de Samsung'un satış beklentisi oldukça yüksek. Son raporlar, şirketin toplam Galaxy S27 üretiminin yüzde 70'inden fazlasını Pro ve Ultra modellerine ayırabileceğini gösteriyor. Henüz resmiyet kazanmayan bu bilgilerin birer sızıntıdan ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var; serinin 2027 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor.