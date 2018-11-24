Çocuklarınızın İçtenlikle Gülmesini Sağlamak İçin 10 Madde

Çocuklarınızın tüm içtenlikleri ile gülmelerini istemez misiniz? İşte bir profesyonel tarafından hazırlanmış 10 maddelik rehber.

Çocuk sahibi olan herkes çocuklarının doğumlarından itibaren en az bir kez onları nasıl güldürebileceklerini ve mutlu edebileceklerini düşünmüştür. Onlara yalnızca fotoğraf çekerken "peyniir" dedirtip doğal gülücükler elde edebileceğinizi sanmıyordunuz, değil mi? İşte bu yazımızda, profesyonel bir çocuk fotoğrafçısı tarafından hazırlanmış 10 maddelik rehberi sizlerle paylaşacağız.

1. "Yakaladım Seni" Oyunu

Oyunu zaten biliyorsunuz. Çocukları "yakaladım seni" tarzında konuşarak gıdıklıyorsunuz, bir kaç kere bunu yaptıktan sonra, kamera başında bir kez daha "yakaladım seni" diyerek aldattığımızda yine aynı doğallıkta gülücüklere sahip olacaksınız ve bunu fotoğraflama imkanına sahip olacaksınız. Üstelik bonus olarak çocuklar ile kamera arasında gidip gelirken güzel de spor yapmış olacaksınız.

2. "Guguk Cee" Oyunu

Kameranın arkasından klasik "guguk cee" hareketi ile oyun oynayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kameranın tamamen çocuklara odaklandığına emin olun. Bu taktik daha küçük çocuklar için daha kullanışlı olabilir (Yaklaşık 1.5-2 yaşları) . Bunun için ek bir öneri olarak da fotoğrafçının arkasında başka birisinin bu oyunu oynarken fotoğrafı çeken kişinin en doğal gülücüğü yakalaması.

3. Komik Şeyler Söylemek

Çocuğunuzu güldürebilecek, onun beklemediği ve alışık olmadığı şeyler söyleyebilirsiniz. Basit bir şekilde "Ops, baba pırt yaptı" gibi gibi hem onların gülmesini sağlayacak hem de fazla ileri gitmeyecek şeyler söyleyerek onları güldürebilir, tam da bu anda onların fotoğraflarını çekebilirsiniz.

4. Onları Etrafa Fırlatın

Tabii ki bundan kaba olup onlara vurup ciddi manada sağa sola fırlatmanızı anlamayacaksınız. Hemen yukarıdaki resimde olduğu gibi onları kucağınıza alın ve etrafınızda dönün sallayın. Bundan çok keyif alacaklarından emin olabilirsiniz. Eğer ki kameranın fokusunun çocukta olduğundan emin olmak istiyorsanız, çocuğu tutan kişinin omuzlarından aşağısını aldığınızda odağın çocukta olacağına emin olabilirsiniz.

5. Aptallık Yapın

Karşınızdaki yalnızca bir çocuk, sizden fizik formülleri ya da bilgisayar kodları beklemeyecektir, aptal olmaktan utanmayın. Saçma yüz hareketleri ya da aptalca sesler çıkarmanızı kimse yadırgamayacaktır. Yalnız bu aşamada çocukların kameraya baktığına dikkat edin. Odaklarının tamamen sizde olmaması daha iyi olacaktır.

6. Onları Gıdıklayın

Bu biraz hile olarak görülebilir, ancak çocuğunuz kolay gıdıklanan bir yapıya sahipse, bunu avantaja çevirebilirsiniz. Küçük ve hafif bir gıdıklama büyük oranla mükemmel bir gülücük ile sonuçlanacaktır. Büyük bir gıdıklama savaşı ise onların yerlerde yuvarlanmalarına yetecektir. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış.

7. Kahkaha Atmak

Yalnızca ona kahkaha atmasını söyleyin. Ancak bu sırada siz de ona eşlik ederek kahkaha atmalısınız ki çocuğunuz kendini kullanılıyormuş ya da rahatsız hissetmesin. Genellikle ilk seferde bu sahte ve büyük bir ağız fotoğrafı ile sonuçlanacaktır. Ancak siz de ona eşlik ederseniz işler değişecek ve mükemmel gülücüğü yakalayabileceksiniz. Bu olurken kamera ile hazır olsanız iyi edersiniz.

8. Gülmesini Yasaklayın

Ters psikoloji mantığını herkes en azından bir kez duymuştur. İşte bu çocuklar üzerinde olgun insanlara kıyasla çok daha kuvvetli. Yalnızca ona gülmemesini söyleyin ve olacakları izleyin. Ancak bunu ciddi bir şekilde yapıp çocuğunuzu korkutmayın. Kızdığınızı düşünmesi yerine şaka yaptığınızı anlamalı. Gülme... Gülme... Hayır gülemezsin... derken emin olabilirsiniz ki çocuğunuz çoktan kahkahalara boğulmaya başlayacak. Siz de bu aşamada fotoğrafını istediğiniz gibi çekebilirsiniz.

9. Şaka Yapın

Elinizde mutlaka aptalca ve çocukça birkaç şaka, fıkra bulundurun. Onlar daha çocuk, aynı şakayı birkaç kez yapmanız sonucunu değiştirmeyecektir. En basitinden ona en sevdiği dondurmayı sorun ve cevabını beklemeden "Biliyorum brokoli dondurmasını çok seviyorsun" tarzında şakalar yaparak onların çok güzel tepkiler ve gülücükler vermesini sağlayabilirsiniz.

10. Oyunlar Oynayın

Onlarla oyunlar oynayın, etrafta koşuşturmalarına, kirlenmelerine ve diledikleri gibi eğlenmelerine izin verin, şu anki nesil ellerinden telefonları ve tabletleri bırakmazken emin olun bundan hiç bir zaman pişman olmayacaksınız. Örneğin onlara kimin daha yükseğe zıplayabileceğini sorun ve kendi aranızda küçük bir yarış yapın, bunun sonucunda çok güzel gülücükler yakalama ihtimaliniz oldukça yüksek.

Bonus: Ciddi Olun

Biliyorum, biliyorum... Bu yazı tamamen çocukları güldürmek ile ilgili ancak bu da çocukları güldürmek için bir teknik olarak kullanılabilir. Yine ters psikoloji olarak değerlendirebilir ve ciddi bir surat ifadesi ile çocuklarınızı izleyebilirsiniz. Ancak yine belirtmekte fayda var, çocuklarınız onlara kızgın olduğunuzu düşünmemesi gerek. Siz onları ciddi bir yüz ifadesi ile izlediğinizde çocuğunuz durumu anlamayacak ve bir süre sonra gülmeye başlayacak. Bu esnada da mükemmel fotoğrafları yine yakalama fırsatınız olacak tabii.