Dogecoin'in yaratıcısı olarak bilinen Billy Markus, yatırımcılara bazı tavsiyeler verdi. Uzun vade düşünülmesi gerektiğinden bahseden Markus, fiyatlara bakılmaması gerektiğini, içi boş övgülerinse sürdürülebilir olmadığını söyledi.

2021 yılında en çok konuştuğumuz kripto para birimlerinin başında hiç şüphesiz Dogecoin geliyordu. Çünkü bu kripto para birimi, milyarder iş insanı Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar sayesinde eşi benzeri görülmemiş yükselişler yaptı. Şimdiyse bu altcoin ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Dogecoin ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, kripto para biriminin kurucusu Billy Markus'tu.

Billy Markus tarafından yapılan açıklamalar, aslında tüm kripto para yatırımcılarının kulağına küpe olması gereken türden. Zira Dogecoin'in kurucusu, içi boş övgülere pek de önem verilmemesi gerektiğini söylüyor. Geliştirilecek para birimlerinin bir amaca hizmet etmesi gerektiğini belirten Markus, fiyatların ise ikinci planda olması gerektiğini ifade etti.

"Her zaman uzun vadeli düşünün"

Billy Markus, 2015 yılında elindeki tüm Dogecoin'leri satarak ikinci el Honda Civic almıştı. Bununla ilgili de pişmanlığını her fırsatta dile getiren Markus, yatırımcılara uzun vade tavsiyesinde bulundu. Dogecoin'in 2015'te 0,0001 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü düşünecek olursak, Markus'un zararının ne boyutta olduğunu ve bu tavsiyenin aslında ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu makalenin yazıldığı tarihte 1 Dogecoin, 0,14 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aradaki fark, 1400 kat...

Billy Markus'un konuyla ilgili açıklaması şöyle: Evet Dogecoin topluluğu biraz da gerçeklerden bahsedelim. Artık her kripto para için içi boş övgülerin sürdürülemez olduğunu gördünüz. Bu tür övgülere ve fiyata bakmadan, artık bir amacı olan projeleri geliştirmeye odaklanmalıyız. Ayrıca popüler meme’ler yapmayı, eğlenmeyi unutmayın. Her zaman uzun vadeli düşünün. İyi olan meme’ler her zaman var olur.

Dogecoin'in piyasaya sürüldüğü günden bugüne kadar olan fiyat grafiği:

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.