HEKİMSEN, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda mayıs ayı boyunca toplam 6 gün iş bırakacaklarını açıkladı. Doktorlar, daha önce de çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli zamanlarda grevler düzenlemişlerdi.

Türkiye’de sağlık sektöründeki çalışanların ve özellikle hekimlerin şikâyetleri her geçen gün gündeme gelmeye devam ederken sesini duyurmak isteyen hekîmler çeşitli aralıklarla grevler gerçekleştiriyor. Bugünse HEKİMSEN tarafından önümüzdeki ay gerçekleştirilecek iş bırakmaların tarihleri paylaşıldı..

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan HEKİMSEN, mayıs ayı boyunca toplamda 6 gün tüm meslektaşlarıyla birlikte iş bırakacaklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’na “Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz.” notunu düşen Sendika, tarihleri şu şekilde paylaştı:

HEKİMSEN'in duyurusu:

Hekimler ne istiyor?

HEKİMSEN tarafından 5-6, 17,18 ve 27-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan HEKİMSEN ve daha önce greve imza atan tüm hekimler, ortak bir talep dile getiriyordu. Hekimler, ağır çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, mobbing ve maaş gibi sorunların düzeltilmesini istiyorlar.

Peki vatandaş ne yapacak?

Yapılacak olan iş bırakma eylemleri sırasında sağlık hizmetleri, resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.