İngiltere'de, doktorlara ilaç tavsiyesi veren yapay zekâ geliştirildi. "DrugGPT" isimli yapay zekâ, hastanın hikâyesini okuduktan sonra hangi ilacı alması gerektiğini, sebepleriyle açıklayacak.

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren yapay zekâ araştırmacıları, "DrugGPT" olarak isimlendirdikleri bir yapay zekâ aracı geliştirdiler. Bu yapay zekâ aracı; doktorların, ilaç yazmalarına yardımcı olacak. Bu yapay zekânın yanlış ilaç tedavilerinde önemli bir yardımcı olunacağına inanılıyor.

DrugGPT'nin dikkat çekici bir özelliği var. Bu yapay zekâ, doktora ilaç tavsiyesi verirken, neden bu ilacı tercih ettiğini detaylı bir şekilde anlatabiliyor. Ne gibi yan etkileri olduğunu da gösteriyor. Hâl böyle olunca doktor da bir değerlendirme yapma imkânı yakalamış oluyor.

İlaçların zayi olmasının da önüne geçilecek

Yanlış tedavi yöntemleri, hastalarının hayatına mâl olmasının yanında ilaçların da zayi olmasına neden olabiliyor. Geliştiriciler, DrugGPT'nin bunu da engelleneceğine inanıyorlar. Bu arada; Oxford Üniversitesi yetkililerine göre yanlış ilaç uygulaması, İngiltere'de her yıl milyonlarca kez hatalı ilaç veriliyor ve bu durum, 1.700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bunun ülkeye maliyeti ise 100 milyon sterlin civarında oluyor. DrugGPT ile bunun önüne geçilebileceğine inanılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Michael Mulholland, vakaların büyük çoğunda doğru ilaç tedavisi uygulandığını ancak doktorların da neticede bir insan olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Bilim insanına göre DrugGPT, sahip olduğu özelliklerle hatalı ilaç tedavilerinin minimal düzeye indirileceğine inandığını belirtti.