Koç Holding, kendi üretken yapay zekâsını geliştirdiğini açıkladı. "KoçGPT" olarak isimlendirilen yapay zekâ, çalışanlara pek çok noktada yardımcı olmayı amaçlıyor. Şu an için aracı son kullanıcıya taşımak gibi bir plan bulunmuyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, üretken yapay zekâ teknolojilerinden faydalanmaya başladığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre "KoçGPT", çalışanların hem verimini artıracak hem de geleceğin yetkinliklerini kazanmalarını sağlayacak.

Adından da anlaşılabileceği üzere ChatGPT'nin özelleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan KoçGPT, çalışanların e-posta ve toplantı yönetimlerini kontrol etmelerini sağlayacak. Ayrıca metin düzenleme ve çeviri yapma gibi özellikler de KoçGPT bünyesinde bulunuyor. Koç Holding'in üretken yapay zekâsı, güvenlik, hız, kapasite ve veri analizi gibi alanlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlandı.

"Çalışanlarımıza katkı sağlayacak"

Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, konuyla ilgili açıklamasında "Koç Holding olarak çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini dijital teknolojilerle kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarının yolunu açmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin hem süreçlerde verimlilik hem de çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimonok, KoçGPT'nin geliştirme aşamasını ise şu sözlerle anlattı: Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. 'Boost Your Business Ideathon' etkinliğiyle Koç Topluluğu'nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600'den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.