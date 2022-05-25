Domatesler, 'D Vitamini' Deposuna Dönüştürüldü

Bilim insanları, domateslerin genlerini değiştirerek D vitamini deposu haline getirmeyi başardılar. Yapılan gen değişimi, vitamin depolamayı sınırlayan molekülü üreten genomun devre dışı bırakılmasını sağladı. Bu genetiği değiştirilmiş domatesler ile dünyadaki D vitamini sorununun çözülebileceği düşünülüyor.

D vitamininin insanlar için ne kadar önemli olduğu bilim insanları tarafından defalarca ispatlanmış bir gerçek. Vücudun güneş ile temasında otomatik olarak sentezlenen vitaminin eksikliği; kanser ve bunama gibi çok riskli hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Bunun bilincinde olan bilim insanlarıysa domatesler aracılığıyla vücuttaki D vitaminini artıracak basit ve sürdürülebilir bir yöntem keşfettiler. Bu yöntem, insanların daha sağlıklı olmasında büyük önem arz edecek gibi görünüyor.

Nature isimli dergide yayımlanan makaleye göre bilim insanları, domateslerin genlerini değiştirerek bu besinleri D vitamini (provitamin D3) deposuna dönüştürmeyi başardılar. Ancak bu gen değişimi, zaman zaman tartışmalara konu olan GDO'lu gıdalarda olduğu gibi gerçekleştirilmedi. Uzmanlar, CRISPR yöntemi ile domateslerdeki bir genomu devre dışı bıraktılar. Bu genom, domateslerde D vitamini depolanmasını sınırlayan bir molekül üretiyordu. Hal böyle olunca sınırlamalar ortadan kalkmış oldu ve domates, bir D vitamini deposuna dönüştü.

İnsanların günlük ihtiyacının 60 katı D vitamini birikti

Profesör Cathie Martin liderliğindeki ekip, genetiğini değiştirdikleri domatesleri incelemeye aldılar. Yapılan incelemeler, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Öyle ki genetiği değiştirilmiş domatesin yapraklarında, gram başına 600 mikrogram D vitamini birikmişti. Standart bir yetişkin için önerilen günlük D vitamini miktarı ise 10 mikrogram. Yani genetiği değiştirilmiş domates, insanların günlük ihtiyacının 60 katı D vitamini biriktirmişti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, dünya genelinde en az 1 milyar kişinin D vitamini eksikliğine maruz kaldığı vurgusu yapıldı. Genetiği değiştirilmiş domates, seri üretime geçmesi halinde kolay ulaşılabilir olmasıyla bu sorunu ortadan kaldırabilir gibi görünüyor...