Bitkilerin Daha Hızlı Mahsul Vermesi Sağlanabilir

İsveç’in Lund Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 30 yıldır çözülemeyen bir gizemi çözdüler. Çözdükleri bu gizem, bitkilerin daha hızlı mahsul vermesini sağlayabilir ve bu gelecekte yaşanabilecek olası bir kıtlığı önleyebilir.

Bazen bitkilere dokununca yapraklarını kapatmak veya açmak gibi tepkiler verirler ya, hiç nedenini merak ettiniz mi? İşte bu 30 yıllık genetik gizem sonunda çözüldü. Dokunmanın bitkilerde stres reaksiyonlarını tetikleyebileceği aslında uzun bir süredir biliniyordu ancak araştırmacıların bu reaksiyonun sebebini açıklamak için yaptığı çalışmalar sonuçsuz çıkmıştı.

İsveç Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları deneylerde bitkilerin dokunmak gibi mekanik uyaranlara nasıl bu kadar güçlü tepki verdiğini açıklayan genetik kodlar buldular. Peki bu gizemin çözülmesi ve genetik kodların kırılması bize nasıl fayda sağlayabilir?

Bu sayede bitkilerin çok daha hızlı çiçek açıp meyve vermesi sağlanabilir

İnsanlardan farklı olarak bitkiler acıyı hissedemezler ancak insan dokunuşu, hayvan dokunuşu, rüzgâr ve yağmur gibi mekanik uyaranlara karşı güçlü tepki verirler. Bu dış etkenler, bitkinin moleküler savunma sisteminin hızla devreye girmesine yol açar ve bu da bitkilerin daha dayanıklı hale gelmesine ve daha geç çiçek açmasına sebep olur.

Bu olay aslında Darwin'den beri bilinmesine rağmen konu hakkında hala birçok soru işareti var. Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir makale (yukarıda bahsini geçtiğimiz araştırma), bitkinin savunmasının dış etkilerle nasıl güçlendirildiğini etkileyen karmaşık düzenleyici ağları inceledi ve genetik kodlarını açığa çıkardı.

İsveç Lund Üniversitesi'ndeki araştırmacılar şunları söylüyorlar: "Bitki teresini yumuşak fırça darbeleriyle uyardık, ardından binlerce gen aktive edildi ve stres hormonları salındı. Daha sonra bu süreçten sorumlu olan genleri bulmak için genetik tarama metodunu kullandık. Sonuçlarımız, 30 yıldır dünyanın moleküler biyologlarının gözünden kaçan bilimsel bir gizemi çözdü.

Bir bitkinin fiziksel temas ve dokunmaya verdiği tepkiyi kontrol eden tamamen yeni bir sinyal yolu belirledik. İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı değişken hava koşulları ve patojen enfeksiyonlar göz önüne alındığında, mahsul verimliliğini ve direncini artırmak için ekolojik dengeyi koruyacak yeni yollar bulmak son derece önemlidir.”

Eğer araştırmacılar bu kodu kırabilirlerse ve savunma etkisini tersine çevirebilirlerse gelecekte mahsullerde daha yüksek verim ve iyileştirilmiş stres direnci sağlamaya yardımcı olabilir ki bu da kıtlığa karşı alınmış en güçlü önlemlerden biri olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.