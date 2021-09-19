Domuz Suratlı Tuhaf Bir Köpekbalığı Yakalandı

Akdeniz’de balıkçılar, domuza benzeyen bir köpekbalığı türü buldu. İtalyan adası olan Elba’da tespit edilen ilginç balığın bazı limanlarda domuz balığı olarak bilinen “Oxynotus centrina” isimli köpekbalığı olduğu belirlendi.

İtalya’nın Elba adasında, Akdenizli balıkçılar yüzgeçleriyle köpekbalığını, yüzüyle ise domuzu andıran bir deniz canlısı türü keşfettiler. Yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu sebebiyle domuzbalığı olarak adlandırılıyor. En çok ise, sudan çıktığında domuz sesine benzer homurtular çıkarması sebebiyle bu isimle tanımlanıyor.

Elba Akvaryumu’ndan Yuri Tiberto, keşfedilen balıkla ilgili, “Bu balık, genellikle 'domuzbalığı' diye adlandırılır çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başlar” ifadelerini kullandı. Balıkçı ağı, söz konuşu balığın keşfini duyururken, köpekbalığının iskeleye çekilmeden önce suda sürüklenirken, ölü halde bulunduğunu belirtti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, “Akdenizlilerin bu köpekbalıklarını görünce şaşırmasının nedeni, köpekbalıklarının nüfusunun yıllardır düşüşte olması” dedi. Bu tür, tehdit altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede “savunmasız” şeklinde sınıflandırılıyor.

Akdeniz ilginç köpekbalıklarına ev sahipliği yapıyor

Geçen sene bilim insanları tarafından yine Akdeniz’de, derisiz ve dişsiz bir köpekbalığı türü bulunmuştu. Latince ismi Galeus melastomus olan bu tür, lekeli kedibalığı ismi ile de biliniyor. Genellikle omurgasızlar, kafadanbacaklılar ve küçük kemikli balıklarla besleniyor. Carbonara Burnu açıklarında 500 metre derinlikte yakalanan bu tür, 302 milimetrelik boya ve 82,7 gramlık kütleye ulaşıyor.