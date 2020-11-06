Geçtiğimiz yıl Greta Thunberg'in Asperger Sendromu ile alay eden Donald Trump, şimdi ise kendi öfke problemleri nedeniyle Greta Thunberg tarafından trollendi.

Yaklaşık bir yıl önce, Aralık 2019’da dünyanın en köklü yayınlarından TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçilen 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, pek çok kişiden tebrik alsa da ABD’yi Paris Anlaşması'ndan çıkararak küresel iklim değişikliğini durdurmaya yönelik çalışmalara baltayla girişen Donald Trump için alay konusu olmuştu.

TIME dergisinin Thunberg’i “yılın kişisi” ilan ettiği dönemde Roma Downey’nin Thunberg’i tebrik ettiği bir tweeti alıntılayan Trump, Thunberg’in Asperger Sendromu ile alay etmiş ve “Çok gülünç. Greta öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşı ile iyi bir eski moda filme gitmeli! Sakin ol Greta. Sakin ol!” ifadelerini kullanmıştı.

Hepimiz biliyoruz ki intikam, soğuk yenen bir yemektir ve Thunberg de bunu bizim kadar iyi biliyor. Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, şu sıralar seçim telaşesi içinde ve iki başkan adayından biri olan Trump, fazlasıyla gergin bir süreçten geçiyor. Bu durum, Greta’nın intikamı için mükemmel bir zemin hazırlamış durumda.

Mevcut ABD başkanı ve gelecek dönem için başkan adayı olan Donald Trump’ın “SAYIMI DURDURUN!” tweetini alıntılayan Thunberg, “Çok gülünç. Donald öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşı ile iyi bir eski moda filme gitmeli! Sakin ol Donald. Sakin ol!” ifadelerini kullandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Greta Thunberg’in Donald Trump için paylaşmış olduğu bu tweet, kısa süre içinde viral hale geldi. Geçtiğimiz yıl Donald Trump’ın Thunberg ile alay ettiği tweet, 200 bin beğeni ve yaklaşık 100 bin paylaşım alırken; Thunberg’in Trump’tan intikamı 1,4 milyon beğeni ve 370 bin paylaşım almış durumda.