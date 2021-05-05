Seçim döneminde ABD'deki neredeyse tüm sosyal medya platformlarından yasaklanan Donald Trump, kendi sosyal ağını resmen açtı. Bir blog havasında olan platform, kelimenin tam anlamıyla Twitter'ın yenilenmiş bir sürümü gibi görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, Donald Trump'ın sosyal medya platformlarından banlanmasıydı. Başta Facebook olmak üzere Twitter, Instagram, Snapchat ve aklınıza gelebilecek hemen her popüler platform, Trump'ın sesini duyurmasını engellemişti. Böyle bir olayın yaşanmasının nedeni ise Trump'ın insanları adeta savaşa sürükleyecek derecede yaptığı sert açıklamalardı.

Donald Trump, yaşadığı bu ambargonun ardından kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklamıştı. Ancak bu güne kadar bu konuyla ilgili net bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdiyse bu durum değişti ve Trump, kendi sosyal ağını resmen kurdu. Şu an için istenen düzeyde olmasa da Donald Trump'ın kurduğu sosyal ağ, Twitter'ın yenilenmiş bir versiyonuymuş gibi duruyor.

Donald Trump'ın sosyal ağı işte böyle görünüyor

Wordpress tabanlı bir sistem oluşturan ekip, insanların buraya giriş yaparak kişisel düşüncelerini aktarabilmelerini sağlıyor. Dileyen kullanıcılar, buradaki gönderileri Facebook ya da Twitter'dan paylaşabiliyor. Bu arada, Trump'ın sosyal ağının henüz test aşamasında olduğunu, kullanıcı girişlerinin yapılamadığını ve sitedeki pek çok işlevin de çalışmadığını söylemek gerekiyor.

Yaşanan olayla ilgili en çok merak edilen şey, Twitter ve Facebook'un yapacağı açıklamalardı. Çünkü Trump'ın sosyal ağında yapılan paylaşımlar, bu platformlarda paylaşılabiliyordu. Bununla ilgili bir açıklama yapan Twitter sözcüsü, söz konusu paylaşımların Twitter kurallarını ihlal etmediği sürece paylaşılabileceğini açıkladı. Facebook ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Görünen o ki Donald Trump, sistemlerin açığından yararlanarak sesini yeniden duyurma imkanı yakalamış durumda. Ancak platformun ne kadar ilgi göreceğini zaman gösterecek.

Eğer sizler de Donald Trump'ın sosyal ağını incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.