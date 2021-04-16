Kullanıcıların ilgi alanlarına göre "mirk" adı verilen başlıklar açabileceği ve diğer kullanıcıların fikirlerini toplayabileceği yerli sosyal medya platformu Mirket, popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı hedefliyor.

Şubat 2020'de Berker Gürcihan tarafından melek yatırımla kurulan bir sosyal medya uygulaması olan Mirket, alışık olduğumuz sosyal medya platformlarından farklı olarak çevrenizdekilerin ve takipte olduğunuz, alanında uzman kişilerin gündemdeki konular hakkında ne düşündüğünü öğrenmenize imkan tanıyor.

Hem gündem hem de kişisel ilgi alanlarınız ile ilgili diğer kullanıcıların neler düşündüğünü öğrenebileceğiniz Mirket'te, diğer kullanıcıların yorum ve görüşlerini öğrenmek için Mirkler oluşturuyorsunuz. Ayrıca kendi yorum ve görüşlerinizi de diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan Mirklerde paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca hiç paylaşım yapmasanız dahi Mirk'leri dolaşarak gündemi takipte kalabiliyorsunuz.

Mirket, ilgi alanlarına göre kullanıcıların karşısına kişiselleştirilmiş içeriklar çıkarıyor

Tüm sosyal medya uygulamaları gibi Mirket'te de kullanmadan önce bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra karşınıza çıkan ilk şey ise ilgi alanlarınızı girebileceğiniz bir form oluyor. Bu forma ilgi alanlarınızı eksiksiz bir şekilde girmeniz son derece önemli zira uygulama, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için sizlere ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş içerikler sunuyor.

Mirket, temelde soru-cevap etkileşimleri ile büyüyen bir platform. Ancak Mirket'te bir konu ile ilgili yanıtları görüntülerken yaş, cinsiyet, şehir gibi filtreler belirleyebiliyorsunuz. Böylece bir konu hakkındaki görüşlerin yalnızca belirli bir gruba ait kısmını inceleyebiliyorsunuz. Mirket, tüm bu filtrelemeler için kullanılan bilgilerin kimseyle paylaşılmadığını iddia ediyor.

Mirket, uzman profil özelliği ile "bilgi ve tecrübesi" olan kullanıcıları öne çıkarmayı hedefliyor

Mirket'te bir de "uzman profil" özelliği bulunuyor. Geleceği yönelik tahmin mirklerine doğru yanıtlar veren kullanıcılar, uzmanlık puanları toplayacaklar. Böylece uygulamada kullanıcılar arasında kısmi bir kıdem oluşacak ve deyim yerindeyse "işkembeden sallayan" profiller ile belli bir bilgi birikim ışığında yorum yapan profiller birbirinden ayrılacak. Ayrıca Mirket'te yarışma sistemi de bulunuyor ve düzenlenecek yarışmalarla uygulamanın eğlence seviyesi ve kullanıcı etkileşimi artırılmak isteniyor.

Şu ana kadar 3 milyon TL değerleme ile tohum yatırım alan Mirket, dün yayınlanmasına rağmen 1.500'den fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Aktarılan bilgilere göre Mirket, kısa sürede Türkiye'de kurulan bir sosyal medya uygulaması olarak sektörün devlerinden biri olmayı hedefliyor.

Ayrıca platform, pandemi sonrasında kullanıcıların fikirleri doğrultusunda gerçekleşecek etkinlik ve aktivitelerle kullanıcıların fikirlerini hayata geçirmesini sağlamayı da planlıyor. Bu plan doğrultusunda Mirket'in ilk etkinliği, 12 Nisan tarihinde gerçekleşen Ümraniye Hayvan Barınağı destek ziyareti oldu.