Donald Trump'tan Bilim Dünyasını Ayağa Kaldıran Açıklama: "Otizme Ağrı Kesici Neden Oluyor"

Donald Trump, çocukken aşı yapılmasının ve kadınların hamileyken Tylenol ağrı kesici içmesinin otizmle ilişkili olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Trump'a bilim dünyasından tepki yağdı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da alışılmışın dışında konulara yer verilen bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, toplantıda çocuklarda otizmin nedenini bulduklarını söylerken hamile kadınlara ve çocuklara tıbbi öneriler yaptı.

Trump, pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda otizmin çocukken yapılan aşılar ve kadınların hamileyken aldığı ilaçlar nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti. Trump’a göre** ağrı kesici Tylenol’un hamileyken kullanımı** çocuklarda otizmle ilişkili.

Bilim dünyasından Trump’a tepki geldi

Tahmin edebileceğiniz gibi Trump’ın ebeveynlere hamileyken sık Tylenol kullanımından kaçınmalarını önermesi ve çocukken yapılan aşıların hep birlikte alınmamasını önermesi, bilim dünyasında kısa sürede gündem oldu. Trump, doktor olmadığını kabul ettiğini söylese de zararlı olduğunun altını çizdi. Bir parasetamol olan Tylenol’un çok popüler bir ağrı kesici olduğunu belirtelim.

Tylenol’un şirketi ve bilim dünyasından bilim insanları, Trump’ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Uzmanlar, Trump’ın iddialarının asılsız olduğunu ve düzgün bilimsel kaynaklara dayanmadığını aktardı. Bilim insanlarına göre Tylenol’un aktif maddesi asetaminofenin, hamile kadınların sağlığında önemli bir rol oynadığını gösteren birçok bilimsel çalışma var. Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji gibi büyük kurumların da Trump’ın basın açıklamasını kınadığını belirtelim.

Trump’ın ekibi, otizm belirtilerinin tedavisi için bir folik asit türü olan lökovorin önerdiğini de belirtmek gerek. Ancak bilim insanları buna da karşı çıkarak lökovorin etkilerinin kesin olmayan çalışmalara dayandığını aktardı. Yani anlayacağınız bilim dünyası Trump’ın bu açıklamalarına ciddi anlamda karşı.