Uzun süredir TikTok'u ABD'de yasaklamak isteyen Donald Trump yönetiminin aldığı kararlara yargıç tarafından engel kondu. Yargıç, bugün açıkladığı kararda alınan yasaklama kararıyla 'ileriye gidilmiş' olabileceğini belirtti.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin menşeli sosyal medya platformunun cihazlara indirilmesini yasaklamaya yönelik adımlar dahi atmıştı.

Donald Trump, TikTok'un önüne geçmeye çalışırken bugün ABD'de federal yargıç tarafından yeni bir karar alındı. Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, bugün açıkladığı kararda Ticaret Bakanlığı'nın uygulamayı yasaklamaya yönelik kararı için 'ileri gitmiş olabilir' ifadesini kullandı.

Trump ve TikTok arasındaki mücadele:

Yargıç Carl Nichols, aldığı bu kararla Donald Trump yönetiminin TikTok ve uygulama şirketine yönelik ekonomik yaptırımlarının da önüne geçmiş oldu. Donald Trump tarafından uzun süredir engellenmeye çalışılan TikTok, bu engellemelerin kıyısından verilen son kararlarla dönmüştü.

Donald Trump ve TikTok arasındaki savaş 3 Ağustos'ta iyice kızışmıştı. Trump, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül günü yasaklayacaklarını açıklamıştı. 6 Ağustos günüyse TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapılmasını yasaklamaya yönelik 2 kararnameyi imzalamıştı.

Ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle TikTok'un Çin kontrolü altında olmasını istemeyen Trump, 14 Ağustos'ta ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik yeni bir kararname imzalamıştı. Bu dönemde Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde olduğu belirtilmişti. 13 Eylül'deyse ByteDance'in Oracle ile anlaştığı söylenmişti.

Tarihler 18 Eylül'ü gösterdiğindeyse ABD Ticaret Bakanlığı, uygulamanın 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını açıklamıştı. Oracle-Walmart ortaklığının TikTok'un ABD kolunu satın almasına ilişkin muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasıyla bu karar 27 Eylül'e ertelenmişti. Fakat söz konusu karar yürürlüğe girmeden birkaç saat önce Washington'da federal mahkeme, TikTok yasağını geçici olarak durdurmuştu.