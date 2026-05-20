15 Yaş Altı Sosyal Medya Kısıtlaması Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Bakandan Açıklama Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasının ne zaman başlayacağına ilişkin konuştu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir süredir ülkenin gündeminde sosyal medya kullanımına yönelik getirilecek yeni düzenlemeler yer alıyordu. Öyle ki yakında sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu tarz platformlara kimlik ile giriş yapılmasının da zorunlu hâle getirilmesi düşünülüyor.

Yaş sınırı, 15 yaş altı için geçerli olacak ve bu yaştaki çocukların sosyal medyayı kullanması kısıtlanacak. Düzenlemenin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Şimdi ise bakandan açıklama geldi.

6 ay içinde gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamalarda 15 yaş altının sosyal medya kullanımı için yapılacak düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı. Bakan, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini duyurdu. Yani 6 ay içinde kısıtlama tüm Türkiye genelinde kullanıma sunulacak.

Göktaş, dünyadaki benzer uygulamaların olduğunu ve ülkelerin çalışmalarını incelediklerini belirtti. Özellikle Avustralya’nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptıklarını ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdiklerini ifade etti.

Kısıtlama yürürlüğe girdiğinde yaş doğrulamanın e-Devlet de dahil olmak üzere farklı doğrulama yöntemleriyle yapılacağını belirten bakan, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını aktardı.

