Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter ile yıldızı bir türlü barışmayan ABD Başkanı Trump'ın, bu seferde Twitch ile başı dertte. Trump'ın Twitch üzerinden tekrar yayınlanan eski bir mitingindeki sözler, hesabının askıya alınmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter ile yoğun bir şekilde tartışma yaşayan Trump'ın tweet'leri, Twitter tarafından birçok yaptırıma maruz bırakılmıştı. Bazı videolarına ve tweet'lerine Twitter tarafından 'gerçeklik kontrolü etiketi' ve 'manipüle edilmiş medya' uyarıları eklenmişti. ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de Twitch ile bir anlaşmazlık yaşadı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında Trump'ın başkanlık kampanyalarını yürüten ekip tarafından açılan Twitch hesabı, Trump'ın 2016 yılında yaptığı başkanlık kampanyasında sarf ettiği bazı ırkçı sözler nedeniyle askıya alındı.

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Twitch hesabı üzerinden 2016'da yapmış olduğu bir miting konuşması yayınlandı. Kötü davranış ve taciz maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Twitch, bu yayınları durdurdu ve Trump'ın hesabını geçici bir süreliğine askıya aldı. Donald Trump'ın Twitch hesabına erişmek istenildiğindeyse "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir" ibaresiyle karşı karşıya kalınıyor.

Twitch: 'Nefret söylemi veya taciz içeren davranışlara kesinlikle tolerans göstermiyoruz'

Trump'ın konuşmalarında Meksikalı göçmenlere yönelik ırkçı ve negatif söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle bu yayınları işaretleyen Twitch, nefret söylemlerine hiçbir şekilde izin verilmediğini belirtti. Ayrıca Donald Trump'ın Twitch hesabı ilk açıldığında Trump'ın medya ve basın ekibine, politikacılara hiçbir şekilde ayrıcalık tanımadıklarını söylediklerini belirten Twitch, açıklamaya şu ifadelerle devam etti:

"Herkes gibi Twitch'te bulunan politikacılar da Twitch'in Hizmet Koşulları ve Topluluk İlkeleri'ne bağlı kalmak zorunda. Politikacılara veya haber değeri taşıyan hiçbir içeriğe ayrıcalık tanımıyoruz ve ilkelerimizi ihlal ettiğine dair bize bildirilen içeriklere gerekli yaptırımları uyguluyoruz."

Trump'ın Twitch hesabının askıya alınmasının ardından bir diğer yaptırım da Reddit üzerinde uygulandı. Bu ayın başından itibaren bazı ünlü Reddit sayfalarının, Reddit'in nefret söylemi içeren başlıkları yasaklamaması üzerine başlattığı eylemlerin sonucunda Reddit, Trump'ın Reddit alt başlıklarını nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.