Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sular durulmuyor. Daha önce Trump’ın bazı tweetlerine ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ ekleyen Twitter, bu kez de şiddet içerdiği gerekçesiyle ünlü politikacının bir paylaşımına daha uyarı koydu.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile sık sık karşı karşıya gelen sosyal medya devi Twitter, gündem yaratan bir adım daha attı. Şirket, Trump'ın, "Ben başkan olduğum sürece Washington DC'de asla bir otonom bölge olmayacak. Denerlerse ciddi bir kuvvet ile karşılık bulacaklar" ifadelerini içeren paylaşımına topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı etiketi koydu ve gizledi.

Trump’ın söz konusu tweetini alıntılayarak, konuya ilişkin bir açıklama yapan Twitter’ın güvenlik ekibi, “Bu tweete, taciz edici davranışlara karşı politikamızı ihlal ettiği, özellikle de bir gruba zarar vermeye yönelik tehdit unsuru barındırdığı gerekçesiyle kamu yararı için uyarı bildirimi yerleştirdik” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'uyarı etiketi' konulan tweeti

ABD Başkanı’nın paylaşımının üzerindeki uyarıda, “Bu tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti, ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” ifadeleri yer alıyor. Kullanıcılar, gizlenen tweetin sağ tarafındaki ‘Görüntüle’ butonuna bastıkları takdirde paylaşımı görebiliyorlar.

Öte yandan Twitter, şiddet veya tacizi teşvik ettiği gerekçesiyle Trump’ın bir tweetine ilk kez uyarı etiketi koymuyor. ABD Başkanı’nın geçtiğimiz mayıs ayında, George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddeti ve ırkçılığa karşı başlatılan protesto gösterilerine ilişkin yaptığı 'Yağma başladığında ateş de başlar' şeklindeki paylaşımı, Twitter tarafından sınırlandırılmıştı.

Twitter, daha önce de Trump'ın pek çok tweetine yaptırım uygulamıştı

Twitter ayrıca Trump’ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının hileli seçimlere yol açacağını iddia ettiği tweetlerin altına da ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ eklemişti. Son olarak geçtiğimiz hafta, Trump’ın, daha önce CNN'de yayınlanmış bir video-haberin üzerinde oynanmış halini paylaştığı tweete, “manipüle edilmiş medya" uyarısı eklenmişti.

Twitter tarafından kısıtlanan tweetler beğenilemez veya yanıtlanamaz, ancak alıntı yaparak retweetlenebilirler. Bu nedenle, Trump'ın ister kısıtlı ister değil neredeyse her tweeti öyle ya da böyle akışta karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla sosyal medya devinin aldığı bu karar büyük ölçüde sembolik, ancak yine de Twitter’ın Trump ve diğer politikacıların attıkları tehditkar ve şiddet içerikli paylaşımlara karşı tavrını göstermesini sağlıyor.