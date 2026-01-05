Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'de Üretim Yapmaya Hazırlanıyor!

Çinli otomobil markası Dongfeng Voyah, Türkiye'de otomobil üretmeyi planladığını açıkladı. Üretim yeri ve hangi modelin üretileceği de duyuruldu.

Çin devletinin otomobil markası olan Dongfeng'in premium araç markası olan Voyah, yakın zamanda Marcar temsilciliğinde ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştı. Şimdi ise şirketten heyecan veren bir açıklama geldi. Voyah’ın sosyal medya hesabından yerli üretim yapılabileceğinin sinyalleri verildi.

Türkiye hesabı üzerinden yapılan açıklamada yakın zamanda Dongfeng Voyah Çinli otomobil üreticisinin yakında Türkiye’de üretim yapabileceği aktarıldı. Hangi modelin geleceği ve üretim ili konusunda da bilgiler paylaşıldı.

İlk model Voyah Free REV 318 olacak, Kocaeli’de üretim yapılacak

İlk olarak üretimin nerede olacağı konusuna bakalım. Şirket aslında gönderide pek bilgi paylaşmamış. Sadece yerli üretim yapılacağını ve modeli aktarmış. Ancak yorumlarda kullanıcılardan gelen üretim yeri sorusunu da ihmal etmemiş. Buna göre Voyah’ın yerli üretiminin Kocaeli’de yapılması planlanıyor.

Üretilecek model ise Voyah Free REV 318 isimli hibrit araç olacak. Bu araç, 292 beygir gücüne sahip elektrikli motora ve 45 kWh LFP bataryayaya sahip. SUV tipindeki otomobilde 150 beygirlik 1.5 litre benzinli motor da var. Sadece elektrikli motoru 318 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Toplam menzilinin 1400 km civarlarına çıkabildiği aktarılmış.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Şirketin açıklamalarına göre Türkiye’deki Çin heyetiyle teknik çalışmalar devam ediyor ve takvim netleşiyor. Yani yakında detayların paylaşıldığını göreceğiz.