Hollandalı otomobil üreticisi Donkervoort, süper otomobili D8 GTO JD70’in satışlarına başladı. D8 GTO JD70, oldukça hafif tasarımı ve yüksek kalkış gücüyle rakiplerinin çok önünde görünüyor.

Hollandalı otomobil üreticisi Donkervoort, 1970’lerin sonlarından bu yana süper hafif araçlar geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği araçlar, güçlü motorları ve hafif yapılarıyla kazandığı yüksek kalkış değeri nedeniyle otomobil rekabetinde önemli bir yer tutuyor.

Donkervoort’un D8 serisi, 1992’den beri üretiliyor. Otomobil, 2004 yılında Nurburgring Nordschliefe'de 15 saniyelik tur rekorunu 14 saniye ile kırmasının ardından dünyanın en hızlı sokak otomobili unvanını kazanmıştı.

D8 GTO JD70’in hafif yapısı, motorunu bir canavara dönüştürüyor

D8 serisinin satışa çıkarılan yeni üyesi JD70 de serinin diğer üyeleri gibi hız ve hafiflik konusunda büyük avantajlar sağlayan bir tasarımla karşımıza çıktı. JD70, gücünü 2.5 litrelik beş silindirli 415 beygir gücündeki Audi motordan alıyor. Bir SUV’u düşündüğümüzde bu güç çok şaşırtıcı görünmüyor. Ancak bu güç 680 kg ağırlığındaki bir aracı, süper araç haline getirir.

D8 GTO JD70, 415 beygir gücünde motoru ve 680 kg ağırlığındaki gövdesi sayesinde 2.7 saniyede 100 km/s hıza, 7.7 saniyede 200 km/s hıza ulaşabiliyor. JD70’in maksimum hızının ise 280 km/s olduğu açıklandı.

JD70’in en yüksek hızı tabii ki tek başına bir şey ifade etmiyor. JD70’in 2g yanal hızını, diğer otomobillerin yanal hızıyla karşılaştırdığımızda ciddi bir hızlanma miktarı karşımıza çıkıyor. Yanal hızlanma açısından dünyanın en iyisi sayılan Porsche 911 GT3 RS’nin yanal hızlanmasının 1.24g (12 m/s²) olduğu düşünülünce JD70’in yanal hızı oldukça yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Yarış araçlarını dahil ederek konuşmadığımız için Formula 1 araçlarının 6.5g yanal hızlanmasını bu kapsama dahil etmiyoruz. Formula 1 araçları dahi bu yanal hızlanmayla başa çıkabilmek için tasarımlarda değişikliklere gitmek durumunda kalıyor.

Günlük hayatta kullanılacak otomobiller açısından baktığımızda JD70’in yanal hızlanması oldukça vahşi görünüyor. Donkervoort, JD70’nin gelişmiş tasarımıyla yanal kavrama seviyesini yüksek seviyelere çıkarıyor.

Donkervoort, yüksek hızlarda kabul edilmez bir sürtünmeye neden olacağını söylediği için bir arka kanat kullanmıyor. Ancak buna rağmen aracın arka kısmının bastırma kuvveti aracın tasarımında göz önünde bulundurulmuş.

JD70’in mühendislik ekibi aracın egzozunu yan tarafa kaydırarak aracın arka tarafında bir miktar yer kazandı ve bu alan daha fazla bastırma kuvveti için kullandı. Aracın ön tekerlerinin arka tarafında da ekstra 50kg bastırma kuvveti sağlayan karbon havalandırma yarıkları kullanıldı. JD70’de bastırma kuvvetini artırmak için karbon ve alüminyumun yanında çelik de kullanıldı.

Donkervoort JD70 fiyatı

Donkervoort, hafif gövdesi ve rakipleriyle karşılaştırılmaz bir hızlanmaya sahip olan JD70’i dudak uçuklatacak bir fiyatla piyasaya sundu. JD70, 223 bin dolar fiyat (yaklaşık 1 milyon 528 bin TL) fiyatla satışa sunuldu.

JD70’in fiyatı oldukça yüksek görünüyor. Ancak rakibi olan Porsche 911 GT3 gibi araçlarla karşılaştırıldığında JD70’in fiyatı biraz daha kabul edilebilir görünüyor. Tasarım ve hızlanma açısından da değerlendirildiğin JD70 fiyatının karşılığını kullanıcılarına sunacaktır.