Ferrari'nin Yeni Aracı, İtalya Sokaklarında Görüntülendi

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari de gözünü hibrit araç sektörüne çevirmiş durumda. Şirket, ilk hibrit otomobili SF90 Stradale'i henüz satışa bile sunmamasına rağmen yeni hibrit aracının çalışmalarına başlamış. V6 motora sahip yeni araç, İtalya sokaklarında görüntülendi.

Süper lüks otomobil denince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Ferrari, günümüzün teknolojisi olan hibrit araç üretimine odaklanmış durumda. İlk olarak SF90 Stradale ile sektöre giriş yapan Ferrari, henüz bu araç piyasaya bile sürülmemişken bir sonraki hibrit araç üretimi için çalışmalara başlamış. Tamamen elektrikli bir araç için daha fazla beklememiz gerekse de İtalyan devi bu hamlesiyle elektrikli araçlara verdiği önemi ortaya koyuyor.

Maranello sokaklarında çekilen gizli bir video, Ferrari'nin üzerinde çalıştığı bu yeni elektrikli araç hakkında birçok bilgiyi açığa çıkarıyor. Henüz ismi açıklanmayan araç, SF90 Stradale gibi V8 motor yerine tamamen sessiz çalışan V6 motordan güç alacak. Ferrari'nin diğer araçlarına göre de oldukça sessiz olan bu model, bu sessizliğini araçta tercih edilen güç aktarım mekanizmasına borçlu.

Ferrari'nin yeni canavarının görüntüleri:

Daha önce, Alfa Romeo Giulia QV'de de kullanılan 2,6 litre çift turbo V6 motorun Ferrari'nin yeni hibrit aracında yerini alacağı ortaya çıkmıştı. Ferrari mühendisleri, aracın yapım aşaması tamamlandıktan sonra, 610 beygir gücü oluşturacağını öne sürmüşlerdi. Bu motor elektrikli kısımla birleştiği zaman ortaya toplamda 723 beygir gücü ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni araçta ortadan motor tasarımı tercih edilmiş:

V8 motorlu SF90 Stradale'in 989 beygir gücü ürettiğini göz önüne alırsak, V6 motorlu yeni aracın SF90'a göre daha az güçlü olacağını söyleyebiliriz. Ortadan motor tasarımının tercih edildiği yeni araç, oldukça sessiz bir kullanım sunuyor. Şimdilik araç hakkında gözükenler bu şekilde olsa da bunun bir prototip olduğunu ve tamamlanmadan önce değişikliklere uğrayabileceğini belirtmekte fayda var.

Ayrıca bu yeni aracın geçtiğimiz sene piyasaya sürülen F8 Tributo'nun halefi olarak çıkacağı biliniyor. Ferrari'nin halefini çıkartmakta bu kadar aceleci olmasının ana nedeniyse daha katı yakıt emisyonu düzenlemelerinden kaynaklanıyor. V6 hibrit motorla yapılacak değişim, İtalyan devinin sınırlar içerisinde kalmasına yardımcı olacaktır.