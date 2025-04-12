DOOGEE, çift AMOLED ekranlı ilk dayanıklı telefon modeli S200 Plus’ı tanıttı. İşte detaylar!

DOOGEE, dayanıklı telefon dünyasına yeni bir soluk getirdi. S200 Plus adını taşıyan bu model, arka yüzünde AMOLED ekran bulunduran ilk dayanıklı telefon olarak öne çıkıyor. Nisan ayı itibarıyla satışa çıkan cihaz, daha önce tanıtılan S200’ün yenilenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni DOOGEE S200 Plus, zorlu ortamlarda sağlam duruşuyla dikkat çekiyor. Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı olan bu telefon, 2 metre derinlikte 24 saat boyunca çalışabiliyor. Tozlu ortamlarda 12 saat boyunca sorunsuz kullanmak da mümkün. Güçlendirilmiş yapısıyla yere düştüğünde panik yapmanıza gerek kalmıyor, çünkü darbelere karşı da oldukça dirençli.

DOOGEE S200 Plus özellikleri

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri, arka yüzeyine konumlandırılan 1.32 inç boyutundaki AMOLED ekran oldu. 466 × 466 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip bu ekran üzerinden kullanıcıların sistem ayarlarına erişebildiği, YouTube videolarını oynatabildiği ve ekran temasını kişiselleştirebildiği bilgisi paylaşıldı.

Teknik özellikler: