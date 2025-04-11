Bugün teknoloji dünyasına tabiri caizse çıkartma yapan Çinli teknoloji şirketi OPPO, amiral gemisi katili telefonu Find X8 Ultra'yı duyurdu. Ancak şirketin tek hamlesi bu akıllı telefon değildi. Find X8 Ultra'nın kardeşleri olan "Find X8s" ve "Find X8s+" da resmen duyuruldu.
Yapılan açıklamalara baktığımız zaman iki telefonun aslında birbirine çok yakın modeller olduğunu görüyoruz. Ancak Find X8s, Find X8s+ modeline göre biraz daha küçük. Bu da telefonun batarya gibi kimi özellikler açısından ayrışmasını sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte detaylara bakalım.
OPPO Find X8s teknik özellikleri:
|Ekran
|6.32 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12-16 GB (LPDDR5X)
|Depolama
|256-512-1024 GB (UFS4.0)
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8)
|Batarya
|5.700 mAh (80W)
|İşletim Sistemi
|ColorOS 15 (Android 15)
OPPO Find X8s fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|575 dolar
|12 GB + 512 GB
|640 dolar
|16 GB + 256 GB
|600 dolar
|16 GB + 512 GB
|685 dolar
|16 GB + 1 TB
|750 dolar
OPPO Find X8s+ teknik özellikleri:
|Ekran
|6.59 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12-16 GB (LPDDR5X)
|Depolama
|256-512-1024 GB (UFS4.0)
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.6)
|Batarya
|5.850 mAh (80W)
|İşletim Sistemi
|ColorOS 15 (Android 15)
OPPO Find X8s+ fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|575 dolar
|12 GB + 512 GB
|640 dolar
|16 GB + 512 GB
|685 dolar
|16 GB + 1 TB
|750 dolar
Peki OPPO'nun amiral gemisi katili telefonu Find X8 Ultra neler sunuyor?