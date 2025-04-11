Efsane Fiyatlara Bomba Özellikler Sunan Telefonlar OPPO Find X8s ve Find X8s+ Duyuruldu

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
OPPO, Find X8 Ultra'nın küçük kardeşlerini duyurdu. "Find X8s" ve "Find X8s+" isimli telefonlar, en az abileri kadar ilgi görmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Bugün teknoloji dünyasına tabiri caizse çıkartma yapan Çinli teknoloji şirketi OPPO, amiral gemisi katili telefonu Find X8 Ultra'yı duyurdu. Ancak şirketin tek hamlesi bu akıllı telefon değildi. Find X8 Ultra'nın kardeşleri olan "Find X8s" ve "Find X8s+" da resmen duyuruldu.

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman iki telefonun aslında birbirine çok yakın modeller olduğunu görüyoruz. Ancak Find X8s, Find X8s+ modeline göre biraz daha küçük. Bu da telefonun batarya gibi kimi özellikler açısından ayrışmasını sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte detaylara bakalım.

OPPO Find X8s teknik özellikleri:

OPPO Find X8s

Ekran 6.32 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12-16 GB (LPDDR5X)
Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0)
Ön Kamera 32 MP (f/2.4)
Arka Kamera 50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8)
Batarya 5.700 mAh (80W)
İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8s fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 575 dolar
12 GB + 512 GB 640 dolar
16 GB + 256 GB 600 dolar
16 GB + 512 GB 685 dolar
16 GB + 1 TB 750 dolar

OPPO Find X8s+ teknik özellikleri:

OPPO Find X8+

Ekran 6.59 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12-16 GB (LPDDR5X)
Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0)
Ön Kamera 32 MP (f/2.4)
Arka Kamera 50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.6)
Batarya 5.850 mAh (80W)
İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8s+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 575 dolar
12 GB + 512 GB 640 dolar
16 GB + 512 GB 685 dolar
16 GB + 1 TB 750 dolar

Peki OPPO'nun amiral gemisi katili telefonu Find X8 Ultra neler sunuyor?
İLGİLİ HABER

5 Kameralı Amiral Gemisi Katili Telefon OPPO Find X8 Ultra Duyuruldu: İşte Ağzınızı Açık Bırakacak Özellikleri

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-find-x/find-x8s-plus/specs/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler