OPPO, Find X8 Ultra'nın küçük kardeşlerini duyurdu. "Find X8s" ve "Find X8s+" isimli telefonlar, en az abileri kadar ilgi görmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Bugün teknoloji dünyasına tabiri caizse çıkartma yapan Çinli teknoloji şirketi OPPO, amiral gemisi katili telefonu Find X8 Ultra'yı duyurdu. Ancak şirketin tek hamlesi bu akıllı telefon değildi. Find X8 Ultra'nın kardeşleri olan "Find X8s" ve "Find X8s+" da resmen duyuruldu.

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman iki telefonun aslında birbirine çok yakın modeller olduğunu görüyoruz. Ancak Find X8s, Find X8s+ modeline göre biraz daha küçük. Bu da telefonun batarya gibi kimi özellikler açısından ayrışmasını sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte detaylara bakalım.

OPPO Find X8s teknik özellikleri:

Ekran 6.32 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.8) Batarya 5.700 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8s fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 575 dolar 12 GB + 512 GB 640 dolar 16 GB + 256 GB 600 dolar 16 GB + 512 GB 685 dolar 16 GB + 1 TB 750 dolar

OPPO Find X8s+ teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, FHD+, 120 Hz, 1.600 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f//1.8) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.6) Batarya 5.850 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8s+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 575 dolar 12 GB + 512 GB 640 dolar 16 GB + 512 GB 685 dolar 16 GB + 1 TB 750 dolar