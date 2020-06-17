Doogee S88 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Merkezi İspanya’da olmasına rağmen Çin menşeli bir akıllı telefon üreticisi olan Doogee, hasar alma korkusu olmadan her yerde kullanabileceğiniz, neredeyse tank kadar sağlam yeni modeli Doogee S88 Pro’yu tanıttı. IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan olan cihaz, 10.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya ile geliyor.

Kurulduğundan bu yana çetin arazi koşulları ve ekstrem sporlara uygun, muazzam dayanıklı akıllı telefonlar üreten Doogee, tüm zorlu koşullara rağmen “Bana mısın?” demeyecek yeni modeli Doogee S88 Pro’yu duyurdu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında, bir diğer iddialı modeli S95 Pro’yu kullanıcıların beğenisine sunan marka, aşırı sıcaklıklara ve aside karşı dayanıklı olan yeni cihazı ile sağlamlık anlamında çıtayı bir tık daha yükseğe koyuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Doogee S88 Pro’nun etkileyici özelliklerine yakından göz atalım.

Doogee S88 Pro'nun tasarımı

Doogee S88 Pro, kavurucu güneşte veya asidik ortamda dayanıklılık sağlarken, 4 saat boyunca -55 C°'ye kadar aşırı soğuğa da direnç gösterebiliyor. IP68 ve IP69K standartlarına uygun olan telefon, 1.5 metre derinlikte 2 saat; 1 metrede ise bütün gün çalışabiliyor. Düşmelere, darbelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlayan Doogee S88 Pro, askeri standartları karşılayan bir cihaz.

Doogee S88 Pro, neredeyse tank kadar sağlam olsa da donanım anlamında premium bir akıllı telefon olmaktan bir hayli uzak. Cihaz, 6,3 inç büyüklüğündeki FHD+ ekranında 1080 x 2280 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ekranındaki su damlası çentiği, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. S88 Pro’nun arkasını çevirdiğinizde ise 8 MP telefoto ve ultra geniş açılı lensler ile desteklenen 21 MP ana kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Doogee S88 Pro, 1.5 metre derinlikte 2 saat; 1 metrede ise bir gün boyunca çalışabiliyor

Gücünü MediaTek Helio P70 yonga setinden alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bu alanı yeterli görmeyen kullanıcılar için bir adet microSD kart girişine sahip olan Doogee S88 Pro, “normal” bir telefonda görmeyeğimiz 10.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan besleniyor.

Doogee S88 Pro fiyatı

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan Doogee S88 Pro, 250 dolar (1.709 TL) gibi oldukça mütevazı bir fiyat etiketine sahip. Adeta kol kası yapmanızı sağlayacak 372 gramlık bir ağırlıkla gelen Doogee S88 Pro’nun teknik özelliklerine aşağıdaki listeden detaylıca göz atabilirsiniz.

Doogee S88 Pro özellikleri