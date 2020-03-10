DOOM 64, Yeni Bölümler ve Limitsiz FPS Desteğiyle Gelecek

DOOM serisinin 1997 yılında piyasaya sürülen klasik oyunu DOOM 64, orijinal hikayenin yanı sıra yepyeni bölümlerle geri dönecek. Ayrıca oyuncular, yenilenen oyunda 1000 FPS'ye kadar ulaşabilecek.

DOOM 64, serinin yeni oyunu DOOM Eternal ile 20 Mart'ta Steam'e gelecek. Midway Games'in geliştirdiği orijinal DOOM 64, birinci şahıs nişancı oyunlarındaki başarısıyla öne çıkan Nightdive Studios tarafından yenilendi.

1997 yılında Doom II'nin devamı olarak Nintendo 64 için piyasaya sürülen DOOM 64, şimdi yeni bölümlerle geri dönüyor. DOOM 64'ün kıdemli geliştiricisi James Haley verdiği bir röportajda, "Sonunda oyuncular Doomguy'ın destanında orijinal hikayeyi tamamladıktan sonra yeni bölümler açma fırsatına sahip olacaklar" dedi.

Yeni DOOM 64'te FPS limiti yok

DOOM 64'ün oyun motoru geliştiricisi Samuel Villarreal, oyunun 120 FPS'de ve hatta donanımı destekleyenler için 1000 FPS'de çalışabileceğini doğruladı. Villarreal ayrıca, yeni Doom 64'te orijinal oyunda John Carmack tarafından kullanılan bir tekniği de uyguladığını açıkladı.

Oyuncular, DOOM 64'te Cehennem'in dünyayı istila etmesine engel olmak için yaratık ordularına karşı mücadele verecek ve İblislerin Başı'nı avlamaya çalışacaklar. Aksiyon dolu 30'dan fazla seviyede hayatta kalmaya çalışırken, iblislerin kökünü kurutmaya yardımcı olacak gelişmiş silahları ve sırları keşfedecekler. DOOM Eternal'ı ön sipariş veren oyuncular DOOM 64'ün dijital sürümünü ücretsiz olarak elde edebilecekler.

DOOM 64 minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-750

Intel Core i5-750 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: R7 240 | GTX 660 | Intel HD 530

DOOM 64 önerilen sistem gereksinimleri: