DOOM Eternal’ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Sevilen DOOM serisinin beklenen yeni üyesi DOOM Eternal’ı oynamanız için istenen ve karşılamanız gereken sistem gereksinimleri belli oldu. Bethesda, Steam Mağazası’nda sistem gereksinimlerini kısa süreliğine paylaşıp yeniden sildi.

FPS tutkusunu son damlasına kadar yaşatmayı başaran DOOM serisi, 1993 yılında yaptığı çıkıştan bu yana hâlâ sevilerek oynanıyor. DOOM serisi, bugüne kadar 8 ayrı oyuna ve 4 farklı spin-off’a ev sahipliği yapmış olsa da bu sayı gelecekte şüphesiz artmaya devam edecektir.

Zira Bethesda, DOOM ile kazandığı sadık kitleyi muhtemelen kaybetmek istemeyecektir. İşte DOOM kitlesini sevindirecek, DOOM’u hiç denememiş olanların da bir kez oynamalarını sağlayacak serinin yeni oyunu DOOM Eternal, önümüzdeki haftalarda bizlerle buluşacak.

DOOM Eternal sistem gereksinimleri:

DOOM Eternal, bir önceki DOOM oyunundan aldığı ve geliştirdiği mekanikleri bizim önümüze sunacak. Oyun, bugüne kadar yayınlanan görüntülerde ve videolarda bir hayli güzel grafiklere sahip olarak gözükse de sistem gereksinimleri hakkında resmi bir açıklama bulunmuyordu.

Bugün, DOOM Eternal’ın geliştiricisi Bethesda, oyunun merakla beklenen sistem gereksinimlerini Steam Mağazası’ndaki DOOM Eternal sayfasında yayınladı. Bethesda, Steam sayfasında sistem gereksinimlerini yayınlamış olsa da nedendir bilinmez sayfayı güncelleyerek bu bilgileri kaldırmakta gecikmedi.

Bethesda, Steam sayfasında sistem gereksinimleri bilgilerini kaldırmış olsa da elbette serinin takipçileri bu bilgiye kaldırılmadan önce ulaştı. İşte DOOM Eternal’ı oynamanız için karşılamanız gereken minimum ve maksimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

DOOM Eternal minimum sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ek notlar: 1080p, 60 FPS, düşük grafik kalitesi.

DOOM Eternal önerilen sistem gereksinimleri: