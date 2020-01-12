Doom'un Mobil Sürümlerine 60 FPS Desteği Geldi

FPS ve korku oyunu deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Doom, mobil platformlara da yolunu bulmuştu. Geliştirici firma, orijinal ilk oyununu mobil sürümlerini de güncellemelerle geliştirmeye devam ediyor.

Oyun dünyasının popüler oyun stüdyolarından Bethesda, yaptığı duyuruda Doom ve Doom II için yeni güncellemeler yayınladığını duyurdu. Yeni güncellemelerle birlikte iOS için eklenti desteği sunuldu. Bu, Doom oyuncularının bundan sonra 35 fps yerine 60 fps ile oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Oyuncuların 60 fps oyunculuğun tadını çıkarmasının yanı sıra oyuna eklenen yeni eklentiler, hiç şüphesiz oyundaki en büyük değişikleri de meydana getiriyor. Bethesda’nın eklentilerinden en çok dikkat çekeni ise John Romero’nun SIGI’yı oldu.

Yeni eklentiler

Bethesda, yeni eklentilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Eklentiler, ana menüden indirilebilir ve oynanabilir durumda. Resmi DOOM ve DOOM 2 eklentilerinin karışımlarıyla içerik eklemeye devam edeceğiz. Ayrıca en iyi topluluk bölümleri ve orijinal DOOM oyunları için yayınlanan ‘megawad’lar da eklenecek.” ifadeleri kullanıldı.

Bunların dışında oyuna eklenen farklı yenilikler de bulunuyor. Bethesta, yaptığı açıklamada oyuncuların, görüntü oranını gerebileceklerini ifade etti. Ekranı dikine doğru germeye yarayan özellik sayesinde, orijinal oyunun 4:3’lük görüntü oranını taklit edebiliyor. Ayrıca seviye seçebilme özelliği, hızlı yükleme ve kayıt özellikleri de yeni güncellemeyle birlikte oyunculara sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Güncellemeyle birlikte tüm bunlara ek olarak oyunculara birçok özellik daha sunuldu. Siz de bir Doom hayranıysanız ve Doom deneyimini mobil cihazlarınızda da yaşamak istiyorsanız oyunu, App Store’dan ve Google Play’den indirebilirsiniz. Doom 1 ve 2’nin App Store fiyatı 34,99 TL iken Google Play fiyatı ise 32,99 TL.