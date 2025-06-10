PlayStation, dövüş oyunu tutkunlarına özel bir adım atarak PS5 ve PC’de kullanılabilen tamamen kablosuz bir dövüş oyunu kontrolcüsü olan Project Defiant’i tanıttı. Bu özel ürün, henüz PlayStation’ın İngilizce blogunda bile paylaşılmadığından yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulması pek mümkün görünmüyor.

Project Defiant, kare, daire veya sekizgen formda hızla değiştirilebilen fiziksel halkaları, özel tasarım yüksek hassasiyetli dijital joystick ve mekanik anahtarlı butonlarıyla eski Atari makinelerine aşina kişilere tanıdık gelecek klasik arcade stick ergonomisini DualSense teknolojisiyle buluşturuyor. Entegre dokunmatik yüzey ise menü geçişlerini akıcı kılıyor.

Ultra düşük gecikmeli kablosuz bağlantı, PlayStation Link teknolojisiyle PS5 ve PC arasında 1 ms tepki süresi vadediyor. İsterseniz USB-C kabloyla da sıfır gecikmeli bağlantı kurmak mümkün. Böylece oyuncular, kablosuzın rahatlığı ve kablonun hassasiyetini bir arada deneyimliyor.

Dövüş oyunlarına özel kontrolcü: Project Defiant

Kontrolcü; sağlam yapısı, ergonomik tutuşu ve PS düğmesine uzun basıldığında PS5’i kablosuz uyandırma işleviyle pratik bir kullanım sunuyor. Üstelik dayanıklı bir taşıma kılıfıyla geliyor; bu sayede Project Defiant’ı güvenle taşımak da mümkün oluyor.

Sony, Project Defiant’in resmi adını, fiyatını ve çıkış tarihini 2026 öncesinde paylaşmayı sürdürecek. Dövüş oyunu sahnesinde yeni bir benchmark olarak yükselmesi beklenen bu kontrolcü, turnuva severlerin ve dövüş oyunlarında üst düzey performans peşindeki oyuncuların favorisi olmaya aday.