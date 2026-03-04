Hepimizin En Az Bir Kez Kullandığı Downdetector ve Speedtest Satıldı!

Dünya çapında birçok internet kullanıcısı tarafından kullanılan Downdetector ve Speedtest, dudak uçuklatan bir paraya satıldı.

Sitelerin çöküp çökmediğini gösteren Downdetector ve internet hızınızı kontrol edebildiğiniz Speedtest gibi dünya çapında çok fazla insan tarafından kullanılan siteler, Oookla ismi verilen bir çatı şirkete bağlıydı. Şimdi ise Oookla hakkında beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Reuters tarafından bildirilen habere göre Oookla’nın sahibi olan Ziff Davis isimli şirket, Speedtest ve Downdetector hizmetlerini de içeren Bağlantı departmanını satma kararı aldığını duyurdu. Yani artık bu hizmetleri kullanırken farklı bir şirketin kâr etmesini sağlayacaksınız.

1,2 milyar dolara satıldı

Gelen bilgilere Speedtest ve Downdetector, Accenture isimli bir firmaya satıldı. Anlaşmanın değerinin ise tamamen nakit olarak** 1,2. milyar dolar olduğu** bildirildi. Reuters’a göre Ziff Davis, bu satın alımın ardından tüm odağını IGN, Mashable, Everyday Health gibi temel markalarına ayırmaya başlayacak.

Ziff Davis, Speedtest ve Downdetector’un geliştiricisi Oookla’yı 2014 yılında 15 milyar dolara satın almıştı. Bu departman, 5G'nin yaygınlaşmasından ve pandemi kaynaklı bant genişliği talebindeki artıştan yararlanarak yatırım getirisini son yıllarda ciddi oranda artırmıştı. Hatta 2025 yılında şirketin bağlantı departmanının 231 milyon dolar gelir elde ettiği bildirilmişti. Bu üstün başarıların ardından da bu kadar yüksek bir fiyata satılabildi.