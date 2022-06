Doctor Strange'in Yer Aldığı Marvel Oyunları

Marvel gibi firmalar oyun sektörünün gelişmesini lehine kullanabiliyor. Çıkan her yeni oyunda farklı bir Marvel karakteri görme şansımız oluyor. Peki yakın zamanda film sektöründe popülerleşen Dr. Strange’in oyun sektöründe çok daha eskiye dayanan bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz?

Marvel 1900’lü yıllardan beri oyun sektörüne sürekli bir şeyler katan bir firma. İlk oyun konsolu (Nintendo, Atari vb.) jenerasyonundan başlayan bu durum, günümüze kadar uzanıyor. Aksiyon, macera, dövüş gibi aklınıza gelebilecek her türden oyun çıkartan Marvel, bu oyunlarında Dr. Strange’i de eksik etmiyordu.

Dr. Strange maalesef sadece kendisinin ana karakter olduğu bir oyuna sahip değil. Fakat Marvel’ın çıkardığı birçok oyunda ana karakterlerden biri olarak bulunuyor. En kötü senaryoda ise ana karakterlere yardımcı olacak önemli bir rolü üstleniyor. Peki Dr. Strange’in hangi Marvel oyunlarında yer aldığını biliyor musunuz?

Popüler çizgi romandan esinlenilen Marvel Avengers: Battle For Earth

Yayın Tarihi: 30 Ekim 2012

30 Ekim 2012 Tür: Dövüş, aksiyon, sıra tabanlı

Dövüş, aksiyon, sıra tabanlı Platform: Xbox 360, Wii U

Xbox 360, Wii U Geliştrici: Ubisoft Quebec

Marvel çizgi romanlarındaki en popüler hikayelerden biri olan Secret Invasion’dan ilham alınarak yapılan Marvel Avengers: Battle For Earth, çizgi roman konusundan esinlenerek yapılan ilk oyunlardan bir tanesi. Dr. Strange ise bu dövüş oyununda kendine has karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Battle for Earth, Secret Invasion temasının ilginçliğine sahip olsa da rahat bir oyun deneyimi için Xbox'lara özel bir araç gereksinimine sahip olması can sıkabiliyor. Bu yüzden zor bir ihtimal olsa da başka bir konsol üzerinden port çıkması durumunda farklı platformlardan oynayabilirsiniz.

İlk parlama anı: Questprobe Featuring The Hulk

Yayın Tarihi: 1 Mayıs 1984

1 Mayıs 1984 Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Platform: Acorn Electron, Commodore 64, Atari 8-bit family, Dragon 32

Acorn Electron, Commodore 64, Atari 8-bit family, Dragon 32 Geliştirici: Adventure International

Questprobe; 80’lerin başında piyasaya sürülen, bizim ülkemizde daha popüler olan Atari jenerasyonundan bir oyundur ve üçleme olarak çıkış yapmıştır. Ana karakter olarak Hulk’ı içeren Questprobe, hem Hulk hem de Dr. Strange için ilk video oyunudur. Fakat oyun daha çok Bruce Banner ve Hulk üzerine işlendiği için Dr. Strange sadece yardımcı rolünde görünüyordu. Oyun evrenindeki Dr. Strange, eskilerin bilip alıştığının aksine prensesleri kurtarmakla uğraşmıyordu. Bunun yerine ana kahramanımızın kulağına fısıldayan veya tavsiyelerde bulunan gizemli, mistik güçlere sahip karakter rolünü üstleniyordu.

Dr. Strange ve Örümcek Adam'ın ilk macerası: Spider-Man vs. The Kingpin

Yayın Tarihi: 1991

1991 Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Platform: Mega Drive, Sega Game Gear, Master System

Mega Drive, Sega Game Gear, Master System Geliştirici: Technopop, Sega, Gray Master

Dr. Strange ve Spider-Man’in ilk maceraya çıktıkları zaman, yakınlarda çıkmış olan popüler film No Way Home değildi. Sega Master ve Game Gear sahipleri için 1991 yılında piyasaya çıkan Spider-Man vs. The Kingpin ikilinin ilk buluştuğu oyun oldu. Bu oyunda ana karakter Spider-Man olduğu için Dr. Strange oyunda yer alsa da maalesef oynanabilir bir karakter değil. Oyunun konusuna gelirsek; Kingpin şehre bir nükleer bomba saklıyor ve Spider-Man'in de bu bombayı durdurması gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken Doctor Octopus, Sandman, Rhino gibi birçok klasik düşmanı da eksik olmuyor. Dr. Strange ise bu düşmanların yerini tespit etmemizde bize yardımcı olan bir rehber olarak karşımıza çıkıyor.

Kendine has bir kitle barındıran LEGO Marvel serisi

Yayın Tarihi: 22 Ekim 2013

22 Ekim 2013 Tür: Aksiyon, macera, dövüş

Aksiyon, macera, dövüş Platform: Nintendo Switch, Android, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

Nintendo Switch, Android, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows Geliştirici: Traveller's Tales, TT Games

Lego şirketi uzun bir süredir popüler dizi, film karakterlerinin Lego adı altında oyunlarını çıkarmaya başladı. Tabii ki Marvel da bu işten nasibini aldı. Lego Marvel Super Heroes ve Lego Marvel Avengers gibi birçok oyun bu sayede piyasaya çıktı, tahmin edeceğiniz üzere Dr. Strange bu oyunlarda istisna değildi. Lego Dr. Strange ilk olarak Lego Marvel Superheroes’ta ortaya çıktı. Mistik büyücümüzü ortalama her oyunda görsek de maalesef Lego oyun evreni üzerinde çok fazla etkiye sahip bir karakter değil.

Son zamanların en popüler Battle Royale’larından biri olan Fortnite

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2017

21 Temmuz 2017 Tür: Battle Royale, TPS, sandbox, macera

Battle Royale, TPS, sandbox, macera Platform: Nintendo Switch, Playstation 4, Microsoft Windows, Xbox One

Nintendo Switch, Playstation 4, Microsoft Windows, Xbox One Geliştirici: Epic Games, People Can Fly

Fortnite’ın uzun bir süredir Marvel ile ne kadar iç içe olduğunu göz önünde bulundurursak, Dr. Strange’in de bu evrende var olduğuna şaşırmamamız gerekir. Özellikle son çıkan filmden sonra Fortnite gibi çoklu evrenler ile içli dışlı olan bir oyunda Dr. Strange'in varlığı kaçınılmaz bir durumdu. Dr. Strange’i kanlı canlı bir şekilde oynamak için Savaş Bileti’ni satın almanız gerekiyor ve biletin para birimi olan Savaş Yıldızı’ndan da makul bir miktar harcamanız gerekiyor. Fortnite’ta Dr. Strange ile oynamak biraz efor gerektiren bir durum fakat kendisini kanlı canlı görmeye değer.

Talihsiz bir sonla yüzleşen Marvel Heroes Omega

Yayın Tarihi: 4 Haziran 2013

4 Haziran 2013 Tür: Macera, MMORPG

Macera, MMORPG Platform: Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS

Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS Geliştirici: Gazillion Entertainment, Cryptic Studios, Secret Identity Studios

Bir zamanlar kendine has kitlesiyle popüler olan bir Marvel MMORPG oyunu vardı. Marvel Heroes veya Marvel Heroes Omega olarak bilinen bu oyun 2013’te piyasaya sürülmüştü. Maalesef piyasayı sallayan, gümbür gümbür ilerleyen bir oyun olmayı başaramadı. Dr. Strange de bu oyunda oynanabilir olan 100’den fazla Marvel karakterinden biriydi. Dr. Strange dahil olmak üzere oyundaki tüm Marvel karakterleri kendine has temalarıyla ortaya çıktığı için herkes kendi favori karakterinin peşinden koşuyordu. Ta ki Disney 2017 yılında projenin fişini çekene kadar.

Tarihin en büyük crossover’larından biri: Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2011

15 Kasım 2011 Tür: Dövüş, aksiyon

Dövüş, aksiyon Platform: Playsation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox 360, Playstation Vita, Playstation 3

Playsation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox 360, Playstation Vita, Playstation 3 Geliştirici: Capcom, Eighting

Avengers: Battle for the Earth’ün aksine Marvel vs. Capcom dövüş türünde oldukça sevilen ve saygı duyulan bir seridir. 90’ların sonlarındaki konsollar ile hayatımıza giriş yapan Marvel Vs. Capcom oldukça hızlı popülerleşti ve seri 3. oyuna kadar da devam etti. Dr. Strange ise seriye 3. oyunla birlikte giriş yaptı. Çok yönlü bir karakter olması ile ön plana çıkan Dr. Strange, kısa sürede menzilli saldırılar yapan ve zorluğu seven oyuncular için birebir bir tercih haline geldi. Dr. Strange, 3. oyunun yanı sıra Marvel vs. Capcom Infinite’te de karşımıza çıkıyor.

Marvel evrenini tek bir çatı altında toplayan Marvel Ultimate Alliance 3

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2019

19 Temmuz 2019 Tür: Dövüş, macera, hack and slash

Dövüş, macera, hack and slash Platform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Geliştirici: Team Ninja

Marvel Ultimate Alliance, Marvel için adeta ansiklopedi görevi gören bir oyun. Aklınıza gelebilecek birçok Marvel karakterine sahip olan bu oyun Ultimate Alliance isminin hakkını veriyor. 3 adet oyunla karşımıza çıkan bu seride Dr. Strange, ilk oyunun hikayesinde kendini gösteren karakterlerden bir tanesi oluyor. 2. oyunda sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı yedek kulübesinde oturan büyücümüz 3. oyunda tekrar önemli bir rol ile karşımıza çıkıyor. Ultimate Alliance özellikle Spider-Man, Kaptan Amerika gibi bilinen karakterlerin aksine daha az popüler olan veya hiç bilinmeyen karakterlere de ev sahipliği yapması ile Marvel evreni için bulunmaz bir Hint kumaşı kalitesi taşıyor.