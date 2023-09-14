Dream Games, dün gece itibarıyla ortaya atılan "satılacak" iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Şirket, söz konusu iddiaları yalanladı ve ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını aktardı.

Dün gece sürpriz ve bir o kadar dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan haberlere göre Türk oyun şirketi Dream Games, 4,5 milyar dolar gibi astronomik bir ücret karşılığında PUBG Mobile ile birlikte adını daha çok duymaya başladığımız Çinli teknoloji devi Tencent'e satılıyordu. İddialar çok fazla dallanıp budaklanmadan Dream Games'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Resmi sosyal medya hesaplarında "Kamuoyu Duyurusu" şeklinde bir paylaşımda bulunan Dream Games, iddialara net bir dille değinmeksizin sosyal medyada şirket ile ilgili paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Böylece Türkiye tarihinin en büyük şirket satışlarından biri, daha iddia aşamasındayken yalanlanmış oldu.

Dream Games'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Kamuoyu Duyurusu



Son dönemde şirketimiz hakkında sosyal medyada dolaşan yalan haberlere değinmek istiyoruz. İddialar tamamıyla yanlıştır. Bu yanlış bilgiyi yayanlara karşı her türlü yasal işlemi başlatacağız.