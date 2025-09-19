Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Süpürge Markası Dreame, Akıllı Telefon Çıkarıyor: İşte İlk Detaylar!

Süpürgeleriyle bilinen Dreame, akıllı telefon sektörüne gireceğini doğruladı. Henüz tanıtım tarihi belli olmayan "Dream Space" isimli telefondan küçük detaylar paylaşıldı.

Süpürge Markası Dreame, Akıllı Telefon Çıkarıyor: İşte İlk Detaylar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dreame, süpürgeler başta olmak üzere ev aletleriyle tanınan bir firmaydı. Bir süredir Dreame’in akıllı telefon sektörüne giriş yapacağı da konuşuluyordu. Beklenen açıklama geldi. Teknoloji devi, paylaştığı bir teaser görsel ile yakında ilk akıllı telefonunu resmen tanıtacağını açıkladı.

Dreame’in ilk akıllı telefonu, “Dream Space” olarak adlandırılacak. Cihazdan şimdilik sadece pek bir şey anlaşılmayan bir görsel bulunuyor. Ancak cihaz tanıtılmasa bile şimdiden ciddi sayıda ön sipariş almayı başarmış. Bu da global olarak başarılı olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Dreame’in telefonu neler sunacak?

drem

Şirketin basın açıklamasına göre Dream Space, piyasadaki hiçbir telefona benzemeyecek. Cihazın gelişmiş fotoğrafçılığı günlük kullanım kolaylığı ile birleştirecek ileri seviye bir görüntüleme sistemine sahip olacağı aktarılmış. Bu sistem, büyük şehirlerde yaşayan kullanıcıların bile gece gökyüzünü, Samanyolu’nun dönüşünü ve diğer gök cisimlerinin manzaralarını sorunsuz çekmesine imkân tanıyacakmış. Şirket, amacının astronomik güzellikleri kullanıcının avucuna getirmek olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda güvenlik, gizlilik ve konfora da önem verecek bir cihaz olacağı gelen bilgiler arasında. Dreame; tam donanımlı, kullanıcıya güven veren bir cihazla tek bir pazardan ziyade küresel olarak iddialı bir telefon markası olmak istiyor.

Dream Space hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Maalesef teknik detayları konusunda herhangi bir bilgi yok. “Yakında” dense de tanıtım tarihi de henüz paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Robot Süpürge Markası Dreame, Şimdi de Kurutmalı Çamaşır Makinesi Tanıttı Robot Süpürge Markası Dreame, Şimdi de Kurutmalı Çamaşır Makinesi Tanıttı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim