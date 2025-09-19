Süpürge Markası Dreame, Akıllı Telefon Çıkarıyor: İşte İlk Detaylar!

Süpürgeleriyle bilinen Dreame, akıllı telefon sektörüne gireceğini doğruladı. Henüz tanıtım tarihi belli olmayan "Dream Space" isimli telefondan küçük detaylar paylaşıldı.

Dreame, süpürgeler başta olmak üzere ev aletleriyle tanınan bir firmaydı. Bir süredir Dreame’in akıllı telefon sektörüne giriş yapacağı da konuşuluyordu. Beklenen açıklama geldi. Teknoloji devi, paylaştığı bir teaser görsel ile yakında ilk akıllı telefonunu resmen tanıtacağını açıkladı.

Dreame’in ilk akıllı telefonu, “Dream Space” olarak adlandırılacak. Cihazdan şimdilik sadece pek bir şey anlaşılmayan bir görsel bulunuyor. Ancak cihaz tanıtılmasa bile şimdiden ciddi sayıda ön sipariş almayı başarmış. Bu da global olarak başarılı olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Dreame’in telefonu neler sunacak?

Şirketin basın açıklamasına göre Dream Space, piyasadaki hiçbir telefona benzemeyecek. Cihazın gelişmiş fotoğrafçılığı günlük kullanım kolaylığı ile birleştirecek ileri seviye bir görüntüleme sistemine sahip olacağı aktarılmış. Bu sistem, büyük şehirlerde yaşayan kullanıcıların bile gece gökyüzünü, Samanyolu’nun dönüşünü ve diğer gök cisimlerinin manzaralarını sorunsuz çekmesine imkân tanıyacakmış. Şirket, amacının astronomik güzellikleri kullanıcının avucuna getirmek olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda güvenlik, gizlilik ve konfora da önem verecek bir cihaz olacağı gelen bilgiler arasında. Dreame; tam donanımlı, kullanıcıya güven veren bir cihazla tek bir pazardan ziyade küresel olarak iddialı bir telefon markası olmak istiyor.

Dream Space hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Maalesef teknik detayları konusunda herhangi bir bilgi yok. “Yakında” dense de tanıtım tarihi de henüz paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.