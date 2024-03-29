Dreame’nin L10s Ultra isimli robot süpürgesi, dahilî temizlik istasyonu ile temizliği tam 60 gün boyunca unutmanızı sağlıyor. İşte bu etkileyici robot süpürgenin sunduğu tüm özellikler.

Son dönemlerde Türkiye’de vatandaşların ilgi gösterdiği markalardan bir tanesi olan Dreame’nin öne çıkan robot süpürgelerinden bir tanesi, L10s Ultra. Ürün, sahip olduğu temizlik istasyonu ve yapay zekâ desteği ile ev temizliğini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

Peki Dreame L10s Ultra nasıl bir robot süpürge? Bu cihazı gerçekten satın almaya değer mi? Bu içeriğimizde, Dreame’nin popüler süpürgesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Dreame L10s Ultra teknik özellikleri:

Emiş gücü: 5.300 Pa

Dahilî toz haznesi: 350 ml

Dahilî su haznesi: 80 ml

İstasyon toz haznesi: 3 litre

İstasyon temiz su haznesi: 2,5 litre

Batarya: 5.000 mAh

Maksimum temizlik alanı: 200 metrekare

Dreame L10s Ultra, piyasada bulabileceğiniz en profesyonel robot süpürgelerden bir tanesi. Dahilî bir istasyona sahip olan robot süpürge, bu istasyonda hem çöp biriktiriyor hem de kendini temizliyor. Otomatik hazne boşaltma ve paspas kurutma özelliklerine sahip olan cihaz, böylelikle her temizlikten sonra cihaz temizleme durumunu ortadan kaldırıyor.

5.300 Pa’ya kadar emiş gücü ile evinizdeki tüm pisliklerin korkulu rüyası hâline gelecek olan Dreame L10s Ultra, otomatik halı algılama ve emiş gücünü ayarlama özelliklerine sahip. Böylelikle robot süpürge, bulunduğu koşul için en uygun gücü sunup, verimli bir şekilde çalışmış oluyor. Cihaz, temizlik bittikten sonra da 60 güne kadar kullanabileceğiniz dahilî haznesine boşaltım yapıyor.

Dreame L10s Ultra’nın temizlik istasyonunda, 2,5 litrelik bir temiz su haznesi bulunuyor. Robot süpürge, temizliğe başlamadan önce buradaki suyu bünyesine alıyor ve paspas işlemini gerçekleştiriyor. Temizlik tamamlandıktan sonra paspas uçları da otomatik olarak temizleniyor ve sıcak hava ile de kurutuluyor. Bu sayede hijyenik bir temizlik yapılmış oluyor. Üstelik bu robot süpürge, paspas işlemi bittiği zaman paspasları kaldırıp, yer ile temasını kesiyor. Böylelikle paspasın üzerindeki kirler, evinize yayılmamış oluyor.

Bu robot süpürgenin en etkileyici özelliklerinden bir tanesi, yapay zekâ ile destekleniyor olması. Evinizin üç boyutlu haritasını oluşturan L10s Ultra, evi tamamen öğrenmek ve temizlik stratejileri belirlemek için yapay zekâdan güç alıyor. Google Asistan, Amazon Alexa ve Siri ile de uyumlu çalışabilen L10s Ultra, sesli komutlarınıza göre de temizliği başlatabiliyor.

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